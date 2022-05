Comment Free Mobile va améliorer ses débits en 5G

Free Mobile annonce un changement sur sa 5G qui permet théoriquement d'obtenir +14 % de débits. On vous explique ce qu'il en est.

Il n’y a pas de grosses nouveautés Free depuis quelques mois, si ce n’est quelques optimisations et améliorations. Ils ont mis à jour l’ensemble de leur box, dont les plus anciennes comme la Freebox Révolution et ils ont également activé la VoLTE sur le réseau mobile. Cette fois-ci, ils viennent de déployer une mise à jour sur leur réseau 5G qui devrait améliorer les débits des clients.

Si vous avez suivi l’histoire du déploiement de la 5G en France, vous savez sans doute qu’elle est disponible à travers plusieurs bandes de fréquences. En attendant la 5G qui exploitent les ondes millimétriques, ou mmWave, nous surveillons de près la bande de fréquence à 3,5 GHz qui permet d’obtenir des débits importants. Nous avons d’ailleurs constaté des débits descendants qui peuvent aller au-delà de 1 Gbit/s lors de nos premiers tests sur le réseau d’Orange. C’est ce que l’on appelle la « vraie » 5G.

C’est également la 5G la plus difficile à déployer, elle nécessite du matériel différent que la 5G qui utilise les bandes 700 MHz et 2100 MHz et qui est donc bien plus simple à mettre en place. Pour rappel, ces bandes de fréquences font cohabiter 4G et 5G. En pratique nous observons une augmentation d’environ 15 % de débits en plus qu’en 4G+, loin des débits attendus de la 5G.

Un spectre plus large pour de meilleurs débits

Bref, Free Mobile vient d’annoncer un changement sur sa 5G 3,5 GHz. Elle va désormais exploiter 70 MHz au lieu de 60 MHz de spectre. Cela représente théoriquement +14 % de débits, ce qui sera dans tous les cas visibles par les clients.

Nous avons fait évoluer le spectre de 60 à 70 mhz pour les fréquences 3,5 Ghz. L’opération est désormais terminée sur l’ensemble du territoire, et permet d’obtenir 14% de débits supplémentaires sur la 5G. — Free 1337 (@Free_1337) May 18, 2022

Notez que ce n’est pas instantané, il faut attendre que Free Mobile envoie ses nouvelles données pour chaque smartphone 5G.

quel version LTE RRC OTA Packet dans les messages signaling LTE ?

Version :

LTE RRC Release :

NR RRC Release : De mon côté, j'ai pas la dernière version du firmware oneplus 8 donc pas de :

version : 27

LTE RRC Release : 16.1.0

NR RRC Release : 15.9.0 pic.twitter.com/gOLF6E1XjY — cayenne (@cayennne17) May 18, 2022

Pour rappel, vous pouvez utiliser un des outils ou des cartes pour identifier les antennes autour de vous et vérifier quelles sont les bandes de fréquences utilisées. Pour le moment, la 5G est activée principalement dans les grandes agglomérations. Notez que la carte de l’Arcep n’est pas à jour avec les toutes récentes données, c’est ce qui explique les différences que l’on peut observer lors des tests réels.

