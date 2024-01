En lançant ses nouvelles offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel, Free a voulu asseoir sa position dans l'offre Premium face à une concurrence qui a pris de l'ampleur depuis quelques années. Voyons ce que cette nouvelle box vaut par rapport aux équivalents chez les autres opérateurs historiques.

Avec sa nouvelle Freebox Ultra, Free a voulu renouer avec son ADN de tueur du marché des opérateurs internet, en particulier concernant les offres haut de gamme. Il faut dire que depuis 2020 et la sortie de la Freebox Pop, les opérateurs historiques ont eu le temps de se réarmer sur ce secteur. Il y a notamment eu la sortie des Livebox 6 et 7 du côté de chez Orange, la Bbox Ultym chez Bouygues télécom et la SFR Box 8X chez SFR avec des abonnements premium correspondants pour chacune d’entre elles.

Mais alors, Free est-il aussi fort qu’il le prétend sur le haut de gamme, en particulier sur son positionnement tarifaire par rapport aux prestations proposées, mais tout de même particulièrement élevé ? Jetons donc un œil à ce tableau comparatif :

Freebox Ultra Livebox Max Fibre (Livebox 7) Bbox Ultym SFR Fibre Premium (SFR Box 8X) Prix 49€99 /mois

pendant 1 an puis 59.99€/mois



39€99 /mois

pendant 1 an puis 49.99€/mois (Freebox Ultra Essentiel - sans service VOD inclu) 39€99 /mois

pendant 6 mois puis 57.99€/mois. 32,99 €/ mois pendant 6 mois, puis 52,99 €/mois 35€99 /mois

pendant 6 mois puis 46.99€/mois. Engagement NON OUI (12 mois) OUI (12 mois) OUI (12 mois) Type de connexion Fibre 10G EPON/ XGS-PON/ EPON Fibre 10G EPON/ EPON Fibre 10G EPON/ EPON Fibre 10G EPON/ EPON Débit théoriques max Jusqu'à 8 Gb/s symétrique Jusqu'à 5 GB/S (téléchargement) / 1 Gb/s (montant) jusqu’à 2 Gb/s ( téléchargement) et 900 Mb/s (montant)



(8 Gb/s et 900 Mb/s avec l’option Débit + à 2€/mois) Jusqu'à 8 GB/S (téléchargement) / 1 Gb/s (montant) Type de Wi-Fi Wifi 7 (802.11be) Wifi 6E (802.11ax) Wifi 6E (802.11ax) Wifi 6 (802.11ax) Répéteur Wi-FI OUI (inclus sur demande : 20 euros) - Wi-Fi 7 OUI (inclus sur demande : 10 euros) - Wi-Fi 6 OUI (inclus sur demande : 10 euros) - Wi-Fi 6 OUI (offert) - Wi-Fi 6 Pocket Wi-Fi OUI (inclus sur demande : 10€) OUI (Airbox 20 Go sur demande: 10€) OUI (Mini Box 4G 50 Go sur demande: 10€) OUI (30 Go-offert) Player TV Player Pop (inclus) Décodeur Ultra HD 4K (inclus) Bbox TV 4K HDR (inclus) SFR Box 8 TV (inclus) Service VOD inclu - La chaîne Canal+ en direct

- TV by Canal

- Disney+ Standard

- Netflix Standard avec pub

- Amazon Prime

- Universal+

- Cafeyn

- Free Ligue 1 - Canal + (inclus gratuitement sur demande pendant 6 mois avec engagement de 12 mois) - Amazon Prime (inclus gratuitement pendant 6 Mois)

- Disney+ Standard (inclus gratuitement pendant 6 Mois)

- Universal+ Standard (inclus gratuitement pendant 6 Mois) - Netflix Standard avec pub (inclus gratuitement pendant 9 Mois)



OU



- Disney+ Standard (inclus gratuitement pendant 9 Mois) Chaines TV 280 chaines TV (inclus) 140 chaines TV (inclus) 180 chaines TV (inclus) 200 chaines TV (inclus) Téléphonie Illimité vers fixes et mobiles en France Metropolitaine, DOM et Europe Illimités vers les fixes et mobiles en France Metropolitaine, DOM , Europe Illimités vers les fixes et mobiles en France Metropolitaine, DOM , Europe Illimités vers les fixes et mobiles en France Metropolitaine, DOM , Europe Frais supplémentaires Activation : 49 €

Résiliation : 49 € Activation : 50 €

Résiliation : 50 € Activation : 48 €

Résiliation : 59 € Activation : 49 €

Résiliation : 49 €

Avec la Freebox Ultra, Free s’est démarqué sur l’aspect technologique et au niveau des services proposés. Pour beaucoup, les arguments du Wi-Fi 7 et des débits proposés (jusqu’à 8 Gb/s symétriques) feront mouche quand d’autres seront davantage intéressés par les services SVoD inclus (et sur toute la durée de l’abonnement) ou encore par le catalogue gonflé de chaînes TV, loin devant la concurrence.

Free a pris beaucoup d’avance sur les autres box fibre haut de gamme

En conservant un prix dans les clous du haut de gamme avec une offre aussi complète et presque en avance sur son temps, Free vient de frapper un grand coup. Le calendrier joue également en la faveur de l’opérateur puisqu’avec une Livebox 7 qui n’a que quelques mois et deux autres box (la Bbox Ultym et la SFR Box 8X) qui sont encore loin d’être en fin de vie.

Le fait que Free ait aussi opté pour du débit symétrique via la technologie 10G-EPON pour sa Freebox Ultra et non la technologie XGS-PON (dont la Freebox Delta disposait) corrige la relative faiblesse de l’opérateur dans le domaine du très haut débit. À voir d’ici à quelques mois sur des mesures réelles et à l’échelle nationale si Free peut grappiller des places dans les différents baromètres.

À qui s’adresse la Freebox Ultra ?

Free a voulu ratisser large avec sa Freebox Ultra, en particulier pour un public technophile et cinéphile. Avec les fonctions NAS avancées (notamment grâce à l’extension de stockage SSD NVMe) et la présence de 4 ports Ethernet 2,5 Gb, cette nouvelle Box chez Free dispose d’une assise technique qui la rend parée pour l’avenir. Malgré tout, le commun des mortels aura peut-être l’impression de ne pas avoir besoin autant (d’où la présence de l’offre Freebox Ultra Essentielle). Comme on dit dans les milieux initiés : qui peut le plus peut le moins.