Google Pixel 6 Pro : de nouvelles infos révèlent presque tout de sa fiche technique

Le site XDA Developers a obtenu de nouvelles informations sur le Pixel 6 Pro. On sait désormais quasiment tout des caractéristiques et des fonctions du prochain haut de gamme de Google.

Alors qu’Apple vient de présenter officiellement ses iPhone 13 et iPhone 13 Pro, on attend désormais la réponse de Google sur le segment des smartphones haut de gamme. Le constructeur doit en effet présenter, le mois prochain, ses Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Si la firme de Mountain View a déjà livré quelques informations à leur sujet, comme certaines caractéristiques ou le nouveau design des smartphones, il reste encore de nombreux éléments inconnus. C’est notamment le cas des différentes fonctionnalités pour la photo, un aspect sur lequel Google a su se démarquer de ses concurrents ces dernières années.

Ce mardi, le site XDA Developers a dévoilé de nombreuses informations à propos du futur smartphone haut de gamme de Google, le Pixel 6 Pro. Des données obtenues de la part d’un leaker souhaitant conserver l’anonymat et qui concernent aussi bien la recharge sans fil que l’écran, les performances, ou les caractéristiques photo.

Charge sans fil inversée et batterie de 5000 mAh

Du côté de la batterie, XDA Developers révèle que le Pixel 6 Pro serait compatible non seulement avec la charge sans fil, mais également avec la charge sans fil inversée, baptisée « Battery Share » (partage de batterie en bon français). Quant à la capacité de la batterie, le Pixel 6 Pro devrait être doté d’un accumulateur de 5000 mAh. XDA Developers révèle par ailleurs que le smartphone n’est pas compatible avec Active Edge, la fonctionnalité des smartphones Google qui permettait d’appuyer sur les tranches pour lancer l’assistant Google. Il est cependant possible de taper deux fois sur la tranche pour profiter d’une fonction identique.

Du côté de l’écran, le Google Pixel 6 Pro devrait être doté d’une définition de 3120 x 1440 pixels. Il serait également compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un taux qui peut descendre jusqu’à 10 ou 30 Hz en cas d’activation d’un mode économie d’énergie, par exemple avec l’écran always on.

Davantage d’informations sur les différents capteurs photo

Du côté de la photo, on savait déjà que le Google Pixel 6 Pro serait doté de trois appareils photo au dos. Il semble que le module photo principal soit un capteur Samsung Isocell GN1 de 50 mégapixels, accompagné d’un Sony IMX386 de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et d’un capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels pour le téléobjectif avec zoom optique x4.

On savait déjà que les performances seraient assurées par la nouvelle puce Google Tensor, on en sait désormais davantage sur le reste des informations techniques. D’après les informations obtenues par XDA Developers, le Pixel 6 Pro serait doté de 12 Go de RAM LPDDR5 et profiterait au moins d’une configuration avec 128 Go de stockage. Le smartphone serait également compatible avec le Wi-Fi 6E, mais aussi avec la 5G millimétrique. Enfin, le téléphone profiterait d’un capteur d’empreintes digitales logé dans l’écran.

On devrait en savoir plus sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans le courant du mois prochain. De précédents indices évoquent une annonce du smartphone pour la fin du mois d’octobre, potentiellement le 19, avant une commercialisation une semaine plus tard.