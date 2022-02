Pixel 7 et 7 Pro : souhaitons bonjour aux premières fuites

9to5Google a farfouillé dans le code de la Developer Preview d’Android 13 et a déniché de toutes premières informations probablement liées aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. On fait le point.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro font partie des téléphones parmi les plus marquants de l’année 2021, malgré de nombreux bugs logiciels post-commercialisation. À n’en pas douter, Google veut remettre le couvert avec la génération suivante qui devrait probablement se nommer Pixel 7 et Pixel 7 Pro, si l’on suit la logique commerciale du géant américain.

Quatre mois après l’officialisation des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, des toutes premières fuites au sujet de leur successeur sont apparues sur la Toile. Cette indiscrétion est signée 9to5Google, qui est allé fouiller dans le code de la première Developer Preview relative à Android 13. Voici ce que le média y a trouvé.

Un meilleur SoC en approche ?

Tout d’abord, 9to5Google évoque une puce Tensor de deuxième génération. Cette Tensor 2.0 aura pour mission de muscler le jeu en matière de performances, après une première version relativement décevante sur les Pixel 6. La Tensor 1.0 était certes bonne, mais ne nous a clairement pas époustouflés non plus.

Ce nouveau SoC aurait comme numéro de modèle GS201. Le nom de code interne serait « cloudripper ». Dans la vraie vie, Cloudripper est un sommet montagneux du Sierra Nevada, en Californie, et le point culminant de la chaîne Inconsolable. Ce pic incarne quelque chose de grand, majestueux, que Google a peut-être voulu se réapproprier.

Toujours selon 9to5Google, la firme de Mountain View pourrait tourner le dos au modem Samsung Exynos Modem 5123, présenté en 2019 et taillé à l’époque pour la 5G. En lieu et place, l’Exynos Modem 5300 pourrait s’inviter à la fête bien que Samsung ne l’a pas encore officiellement introduit.

Des premiers référentiels

Les noms de code continuent de pleuvoir, puisque les Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient tout bonnement se surnommer « cheetah » et « panther », soit guépard et panthère. Encore une fois, ces félins font écho à des aptitudes gratifiantes, comme la rapidité par exemple. Google veut visiblement faire de ses smartphones des foudres de guerre.

Si cette fuite ne dévoile pas beaucoup de caractéristiques techniques, les noms de codes révélés permettent d’avoir un premier référentiel sur lequel on pourra s’appuyer plus tard pour relier plus facilement des informations. La saison des fuites relatives aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro est définitivement ouverte.

