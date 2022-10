Les Pixel 7 et 7 Pro corrigeraient certains problèmes de connexion des Pixel 6

Les Pixel 7 et 7 Pro sortent ce 13 octobre et sont dotés de la deuxième puce conçue par Google, la Tensor G2, évolution de la Tensor originelle. Si l'on en croit les analyses, elle serait plus économe en énergie et serait équipée d'un meilleur modem.

Les tant attendus Pixel 7 et Pixel 7 Pro vont sortir ce jeudi 13 octobre, après une présentation il y a quelques jours lors de la conférence Made by Google. Évolutions des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ils sont équipés d’un nouveau SoC conçu par Google, le Tensor G2. Ce dernier vient régler des problèmes récurrents sur sa précédente version tout en améliorant l’autonomie des smartphones.

Le SoC Tensor G2 de Google règle les problèmes de sa première puce

Le Tensor G2 ne présente pas de grands changements par rapport au premier Tensor puisqu’on retrouve deux cœurs principaux qui sont des Cortex-X1, avec un cadencement qui passe de 2,80 à 2,85 GHz, deux cœurs Cortex-A55 qu’on trouvait déjà et deux cœurs Cortex-A78, légèrement plus performants par rapport aux Cortex-A76. Côté GPU, on trouvait auparavant le Maki-G78 MP20, cette année, c’est le Mali-G710 MP07 qui est intégré, qu’on trouve notamment sur le ROG Phone 6G.

Peu de temps après la sortie des Pixel 6 et 6 Pro l’année dernière, de plus en plus de bugs sont apparus sur ces modèles, comme le Bluetooth qui se montrait aléatoire, ou encore des problèmes d’appels entrants qui étaient bloqués automatiquement.

Le problème pointé du doigt par PhoneArena est le modem 5G Shannon A5123 fabriqué par Samsung, qui entraînait des problèmes de connectivité. Selon SamMobile, le nouveau modem utilisé est l’Exynos 5300 de Samsung, gravé en 4 nm. Ce dernier n’a été présenté par son fabricant que la semaine dernière donc on ne connaît pas encore ses performances. On peut cependant s’attendre à ce qu’il soit plus rapide, plus économe en énergie et surtout qu’il règle les problèmes rencontrés sur la génération précédente.

Une puce améliorée pour davantage de fonctionnalités sur les Pixel 7 et 7 Pro

Ces arguments, on les retrouve dans le discours tenu par Google, notamment sur la page de vente de ses derniers smartphones. On y apprend que le Tensor G2 « a été conçu pour améliorer les performances et l’efficacité du Pixel afin de prolonger l’autonomie de la batterie ». Une puce qui permettrait aussi de prendre et de traiter plus rapidement et plus efficacement les photos, les téléphones de Google étant reconnus pour la qualité de leurs algorithmes en photo.

C’est d’ailleurs grâce à cette puce que la fonction « Super Res Zoom » présentée par Google il y a quelques jours. Elle offre un grossissement jusqu’à x8 sur le Pixel 7 et jusqu’à x30 sur le Pixel 7 Pro. En photo toujours, le constructeur a présenté une fonction qui permet de rendre nettes des photos prises floues, avec des aperçus assez bluffants.

Selon Google, l’amélioration de sa puce permet un meilleur traitement des images en vidéo, par exemple pour le flou cinématique en temps réel. Le Tensor G2 peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, ce que le premier Tensor ne pouvait faire. Enfin, la saisie et la traduction vocales sont plus rapides que sur le Pixel 6.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.