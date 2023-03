Android 14 : une option de sécurité encore inspirée de Samsung

Google vient de dévoiler la seconde bêta de la 3e et dernière mise à jour trimestrielle d'Android 13. Si la majorité des modifications ajoutées arriveront surtout via Android 14, une option de sécurité pour le déverrouillage par codes est déjà testable... et elle s'inspire encore une fois de l'interface One UI de Samsung.

Après une première bêta sortie à la mi-mars, la bêta 2 d’Android 13 « QPR3 » vient d’être mise en ligne par Google le mercredi 29 mars 2023. Cet acronyme barbare correspond à la troisième et dernière mise à jour trimestrielle d’Android 13 avant la sortie d’Android 14. Ces versions QPR sont destinées à ajouter des fonctionnalités et assurer la maintenance du système d’exploitation au fur et à mesure, même si on s’attend plutôt à ce qu’elles soient surtout accessibles via Android 14.

Encore en développement, sa seconde version bêta est donc testable en avance, mais uniquement pour les smartphones Google, à partir du Pixel 4a et jusqu’aux derniers Pixel 7 et 7 Pro. Un patch très léger de 76 Mo et des poussières comprenant donc surtout des correctifs de bugs, mais aussi une nouvelle option qui pourrait s’avérer très utile.

Cacher le code PIN tapé sur l’écran

XDA Developers a donc testé cette nouvelle fonctionnalité sur un Pixel 6 mis à jour sous Android QPR3 Beta 2, accessible via les menus « Paramètres, Sécurité, Verrouillage de l’écran ». Si vous avez choisi un code comme moyen de déverrouillage de votre téléphone, la liste des paramètres liés à cette méthode affiche une troisième option en haut de la liste : « Confidentialité renforcée du code PIN ». La description indique qu’elle sert à « désactiver les animations lors de la saisie du code PIN ».

Une vidéo de l’utilisateur Nail Sadykov partagée par XDA Developers démontre cette fonctionnalité :

Concrètement, si vous activez cette option, le fait de taper votre code n’affichera plus les chiffres sélectionnés au-dessus du pavé numérique. Actuellement, ces chiffres sont d’abord affichés brièvement avant d’être remplacés par un point neutre.

Dès lors, cela devrait empêcher un peu plus vos amis ou des inconnus dans les transports en commun de lire votre code au-dessus de votre épaule. Une nouveauté pour la version stock d’Android… déjà incluse dans certaines interfaces constructeur comme One UI de Samsung.

Une nouveauté d’Android 13… qui attendra Android 14

Une petite sécurité qui s’ajoute à l’inverse à une autre option pour la méthode de déverrouillage par code, prévue pour Android 14 : le fait d’éviter de devoir appuyer sur OK ou Suivant après avoir tapé la bonne suite de chiffres. On gagne en confort ce qu’on perd en sécurité, laissant quelqu’un tester plusieurs combinaisons sans être bloqué après trois essais. Une option également disponible dans Samsung One UI.

Dans tous les cas, cette nouvelle option de la troisième mise à jour trimestrielle d’Android 13 ne devrait être accessible qu’à partir d’Android 14. En effet, comme le rappelle XDA Developers, la majorité des versions Android de constructeurs autres que Google préfèrent généralement attendre la prochaine mise à jour majeure d’Android pour ajouter les fonctionnalités intégrées aux versions QPR.

Si l’interface constructeur de votre smartphone ne propose pas encore cette option, il faudra donc vraisemblablement attendre la sortie officielle d’Android 14 (estimée d’ici août-septembre 2023) puis son adaptation pour votre appareil quelques mois plus tard.

