Google Météo dévoile son prochain design : du Samsung sauce Material You

Le géant du web travaillerait sur un nouveau design pour la section Météo de l'application Google. Un design plus moderne, s'inspirant d'autres services météorologiques pour smartphones ainsi que des codes graphiques de Material You pour Android.

Google continue d’unifier le design de ses services. Après les applications Téléphone, Contacts ou encore le Play Store lui-même, c’est au tour de l’interface de son service Météo de se refaire une beauté sur smartphone.

Selon un article du média en ligne 9to5Google publié le 7 mai 2023, le géant du web travaillerait sur un nouveau design pour l’affichage Météo de l’application Google. Une interface adoptant les codes graphiques de Material You, le style visuel développé depuis Android 12.

Un fil d’informations unifié

Google ne semble pas être à une fuite près, puisque c’est un employé de la multinationale qui aurait partagé sur Twitter des captures d’écran de cette mise à jour graphique, selon 9to5Google. Sur les images, on constate les différences avec l’interface actuelle : si Google Météo propose à l’heure actuelle trois onglets pour les prévisions pour « Aujourd’hui », « Demain » ou des « 10 jours » à venir, le nouveau design présente un seul fil météo à dérouler.

Design actuel // Source : Google via 9to5Google Design Material You // Source : Google via 9to5Google

Alors qu’il faut actuellement dérouler la page pour avoir des précisions sur l’évolution de la température ou des précipitations du jour, ces informations seraient désormais directement affichées sous la température actuelle et l’illustration de la petite grenouille de Google. De même, la météo des 10 prochains jours s’affiche à la suite.

Du Samsung sauce Material You ?

Une interface qui présente globalement les mêmes données que la précédente, mais dans la police de caractère de Google et avec des boutons et icônes plus ronds à la Material You. Cela semble être également le cas pour de nouveaux encarts dédiés aux variations de température de la journée, selon les images de l’employé de Google.

Source : Google via 9to5Google Source : Google via 9to5Google Source : Google via 9to5Google

Outre ces éléments propres à Google, la présentation en un seul fil et le placement des données météorologiques rappellent toutefois un autre service : l’application Météo de Samsung.

La multinationale semble donc s’inspirer de ses concurrents pour mettre à jour son service. On espère qu’elle continuera de suivre cette voie en proposant à terme une application Météo séparée de l’application Google pour laisser plus de choix aux utilisateurs.

