Pixel Watch 2 : la future montre de Google gagnerait grandement en autonomie

D'après les informations du site 9to5Google, la Pixel Watch 2 de Google profiterait d'une meilleure autonomie grâce à un changement de processeur en passant de Samsung à Qualcomm.

En octobre dernier, Google présentait sa toute première montre connectée, la Google Pixel Watch. Il s’agissait alors d’une montre attendue depuis des années et dotée d’un processeur datant… de 2018. Google avait en effet fait le choix d’équiper sa Pixel Watch d’une puce Exynos 9110, la même qui équipait la première Galaxy Watch de Samsung, lancée en 2018.

Un retard technologique qui n’a pas été sans apporter son lot de problèmes. Outre une fluidité en retrait par rapport à d’autres montres, la Pixel Watch propose une autonomie famélique pour une montre connectée en ne dépassant pas la journée d’utilisation. Pourtant, Google avait le choix des composants. Sans même compter sur la dernière puce W920 de Samsung — équipant les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 — la firme aurait également pu se tourner vers Qualcomm… et c’est ce qu’elle compterait faire pour la prochaine Pixel Watch 2.

Une gravure plus fine pour davantage d’autonomie

En effet, selon les informations du site 9to5Google, le constructeur travaillerait d’ores et déjà sur une Pixel Watch 2 qui pourrait être annoncée dès cet automne, en même temps que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. La principale nouveauté de cette montre résiderait dans le processeur utilisé, puisque Google délaisserait les SoC de Samsung pour s’orienter vers ceux de Qualcomm.

À l’instar de la Ticwatch Pro 5 annoncée la semaine dernière, la Pixel Watch 2 serait ainsi dotée d’une puce Snapdragon W5+ Gen 1. Pour rappel, le principal intérêt de cette puce est sa finesse de gravure de 4 nm, contre 10 nm pour l’Exynos 9110. De quoi assurer un bien meilleur rendement énergétique et donc une autonomie plus élevée à capacité de batterie et à performances égales, selon 9to5Google :

Alors que la batterie de la Pixel Watch 2 ne devrait pas être beaucoup plus grande que ce qu’on a aujourd’hui, Google constate plus d’une journée d’utilisation avec l’écran always-on activé. C’est une amélioration majeure pour un gain immédiat ; le modèle original était annoncée avec 24 heures d’autonomie sans l’écran always-on.

Des mesures de santé plus poussées

Outre cette nouvelle puce Snapdragon, 9to5Google a également appris que la Pixel Watch 2 devrait reprendre les mêmes capteurs de santé que la montre Sense 2 de Fitbit, racheté par Google en 2021. Outre le cardiofréquencemètre, cela signifie également que la prochaine montre de Google n’aurait pas de retard face aux montres précédentes de Fitbit. Rappelons que la première montre de Google ne profitait pas de la mesure d’activité électrodermale continue utilisée pour évaluer le stress. Ce devrait donc être le cas de la Pixel Watch 2.

On devrait en savoir plus sur la Google Pixel Watch 2 lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant de l’automne, probablement au début du mois d’octobre, à l’occasion de la conférence Made by Google qui servira également à présenter les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.