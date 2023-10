Pixel 8 vs Pixel 7 : quelles sont les différences d’une génération à l’autre

Ça y est, les Pixel 8 et 8 Pro ont été annoncés par Google. Si on note évidemment un changement de puce et de meilleures performances, la grande différence n'est pas là. Alors, Pixel 7 ou Pixel 8 ? Pour choisir, il suffit de nous lire !

C’est lors de sa conférence Made by Google que le constructeur américain a présenté ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, des smartphones qui s’annoncent très bons en photo. Mais, après un excellent Pixel 7, le Pixel 8 se révèle-t-il si intéressant que ça ? La réponse dans notre comparatif entre le Pixel 8 et le Pixel 7.

Pour aller plus loin

Google Pixel 7a vs Pixel 7 vs Pixel 6a : quel smartphone Google choisir ?

Le Pixel 8 est-il meilleur que le Pixel 7 ?

Tout d’abord, replaçons les sorties des deux modèles dans leur contexte. À sa sortie en octobre 2022, le Pixel 7 était vendu au prix de 749 euros. Une surprise à l’époque, dans un contexte d’inflation où tous les autres fabricants augmentaient leurs prix, sauf Google. Cette année, ce dernier s’est laissé emporter, puisque le Pixel 8 est proposé à 799 euros. Depuis, le prix du Pixel 7 a baissé : il est affiché à 649 euros sur le Google Store, ce qui fait un écart de prix de 150 euros.

Ce qui ne change (presque) pas : le design et la photo

Google semble satisfait de sa recette concernant le design du Pixel de base. C’est pourquoi il ne change presque pas entre le 7 et le 8. Le bloc photo traverse toujours toute la largeur du smartphone par exemple. Néanmoins, il est à noter que les angles du Pixel 8 sont plus ronds que sur le modèle précédent. À noter que les couleurs changent : le blanc du Pixel 7 disparaît pour le rose du Pixel 8.

Google Pixel 8 Pro // Source : Google La face arrière du Pixel 7 // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Quant à la photo, rien d’important ne change. Le capteur photo principal est exactement le même. Du côté de l’ultra-grand-angle, le champ de vision passe de 114 à 125,8°, soit un cadre légèrement plus resserré. Le troisième capteur, celui qui sert pour les selfies, passe de 10,8 à 10,5 Mpx, ce qui ne devrait pas changer grand-chose. D’ailleurs, son champ de vision passe de 92,8 à 95,14°.

Ce qui change : l’écran, la puce et la charge

Autre élément important : l’écran. Il s’agit toujours d’une dalle Full HD+ (2400 par 1080 pixels) Oled avec un format 20:9. La dalle est toutefois légèrement plus petite : on passe de 6,3 à 6,2 pouces, ce qui en fait une diagonale assez réduite pour un smartphone en 2023. Le changement le plus important avec l’écran, c’est son taux de rafraîchissement maximal, qui passe de 90 à 120 Hz. Pour un modèle haut de gamme, c’est le minimum aujourd’hui. Il est d’ailleurs variable entre 60 et 120 Hz. Google a également augmenté la luminosité maximale, la faisant passer de 1400 à 2000 cd/m².

La puce elle aussi change, passant du Tensor G2 au Tensor G3, toujours avec 8 Go de RAM. De quoi proposer une nouvelle fonction photo, nommée « Meilleure prise » (« Best Take » en anglais). Elle permet d’améliorer un portrait en recentrant un regard ou en augmentant un sourire. Aussi, on passe du Wi-Fi 6E au Wi-Fi 7 ainsi que du Bluetooth 5.2 au Bluetooth 5.3.

Au niveau de la batterie, la capacité est légèrement plus élevée : 4575 mAh sur le Pixel 8 au lieu des 4533 mAh sur le Pixel 7. Mais c’est principalement la charge qui s’améliore, et dans le bon sens. Les 20 W du Pixel 7 étaient ridicules, on passe désormais à 27 W, toujours avec un chargeur de 30 W. Ce n’est pas ce qui permettra de charger le Pixel 8 en trente minutes, mais l’augmentation de la vitesse devrait être significative. Google annonce des autonomies et des vitesses de charge similaires entre ses deux modèles.

Le nombre de mises à jour : ce qui pourrait vous faire passer du Pixel 7 au Pixel 8

Là où le Pixel 8 se démarque du Pixel 7 et des autres smartphones Android, c’est sur les mises à jour. Google promet sept ans de mises à jour majeures et de mises à jour de sécurité. Sur le Pixel 7, c’était trois années de mises à jour d’Android et cinq de patchs de sécurité.

Avec cela, Google passe devant tous ses concurrents sous Android, et même peut-être devant Apple et son iPhone 15. En théorie donc, le Pixel 8 serait mis à jour jusqu’en octobre 2030 avec en théorie Android 21, là où le Pixel 7 sera limité à octobre 2025 et à Android 16. Si vous souhaitez profiter des fonctionnalités (notamment exclusives aux smartphones Pixel) d’Android, le Pixel 8 sera évidemment un meilleur choix.

Alors, Pixel 8 ou Pixel 7 ?

Dire que le Pixel 7 coûte 649 euros serait mentir. En vérité, durant les périodes de promotion, son prix est en deçà : on peut même le trouver à moins de 500 euros. De plus, fin novembre aura lieu le Black Friday et on s’attend à ce que ce smartphone voit son prix « cassé ». Si vous n’avez pas de Pixel 7, ce serait peut-être le moment de craquer.

Pourtant, le Pixel 8 apporte quelques vraies améliorations. Il y a tout d’abord l’écran 120 Hz, là où le 90 Hz du Pixel 7 était une erreur. Son argument massue reste le nombre de mises à jour : si l’autonomie et les performances sont au rendez-vous, vous pourriez pouvoir l’utiliser pendant (très) longtemps pour un smartphone. Retenez néanmoins qu’il reste deux ans de mises à jour d’Android pour le Pixel 7 : réfléchissez à attendre le Pixel 10 (s’il existe un jour), qui devrait logiquement avoir sept mises à jour au moins.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le Pixel 8 est-il meilleur que le Pixel 6 ?

Le Pixel 8 possède des atouts intéressants par rapport au Pixel 6 :

Le Pixel 6 n’ira que jusqu’à Android 15, quand le Pixel 8 ira jusqu’à Android 21 ;

La luminosité est meilleure et le taux de rafraîchissement est à 120 Hz au lieu des 90 du Pixel 6 ;

Le capteur selfie du Pixel 8 est de 10 Mpx au lieu de 8 ;

La charge rapide est de 27 W au lieu de 20 ;

Du Wi-Fi 7 au lieu du Wi-Fi 6E.

Faut-il passer du Pixel 6 au Pixel 8 ?

Rien n’est révolutionnaire entre le Pixel 6 et le Pixel 8, sauf peut-être un point : le nombre de mises à jour. Pourtant, le Pixel 6 reste à jour encore une année entière. Si l’autonomie vous convient toujours et que la photo vous satisfait, vous pourriez certainement attendre l’arrivée du Pixel 9, soit pour l’acheter, soit pour prendre un Pixel 8 moins cher. Si vous le voulez, vous pouvez encore patienter un an.