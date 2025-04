Mozilla rêve de vous faire quitter Gmail avec son projet Thundermail

La défiance envers les géants de la tech gonfle et l’organisation derrière Firefox y voit une opportunité. Pour commencer, elle veut concurrencer Gmail, la pierre angulaire de l’écosystème Google.

Entre Google et Mozilla, les relations sont complexes. La fondation qui édite le navigateur Firefox tire une bonne partie de ses revenus d’accord passé avec le géant de la recherche, mais tente dans le même élan de proposer des services pour s’émanciper de la domination des GAFAM.

C’est dans cet esprit que l’organisation a annoncé le lancement prochain de Thundermail, un concurrent à Gmail qui arrivera bientôt, d’après Tech Radar.

Un équivalent open-source à Gmail

Sorte d’excroissance du populaire client mail Thunderbird, le service Thundermail a pour vocation d’offrir un service clé en main à celles et ceux qui voudrait quitter l’empire Google. La fondation proposerait ainsi une adresse mail @thundermail ou @tb.pro ainsi qu’un hébergement pour tous vos courriels.

Le projet semble en être à ses débuts, mais la philosophie affichée est dans la droite ligne de ce qu’on pourrait attendre de Mozilla. « Thunderbird perd des utilisateurs et utilisatrices tous les jours au profit d’écosystèmes tels que Gmail et Microsoft 365. […] Notre but est d’offrir une offre similaire afin qu’une alternative 100 % open source et respectueuse des libertés puisse exister pour celles et ceux qui le souhaitent » détaille l’annonce.

Il se pourrait que, dans un premier temps, Thundermail soit uniquement disponible sur abonnement pour soutenir les coûts de développement de l’infrastructure. Une fois que le projet sera suffisamment mûr, « nous offrirons un accès gratuit avec des restrictions sur certains aspects, comme le stockage », précise Ryan Sipes, responsable du développement de Thunderbird. POur rester informé de l’avancée du projet, Mozilla a mis en place une newsletter.

Une concurrence déjà sévère

En parallèle, l’organisation espère aussi offrir un service de gestion d’agenda, un autre d’envoi de fichiers et même un assistant personnel dopé à l’IA (locale) pour mettre un joli nœud moderne autour de tous ces services. En ligne de mire évidemment se trouve la suite logicielle de Google et de Microsoft.

Mais face aux géants du web, d’autres offres concurrentes ont déjà vu le jour. Proton est sans doute la plus connue avec son service d’hébergement de mail, de VPN, d’agenda, d’hébergement de fichier et de gestionnaire de mot de passe. D’autres, moins connus, existent aussi, comme Tutanota ou Infomaniak.

La fondation Mozilla a cependant pour elle une certaine reconnaissance et une image plus bienveillante que certains des géants de la tech. Malheureusement, des récentes polémiques ont écaillé un peu ce vernis.

