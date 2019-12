Stadia vous permet d’inviter un deuxième ami à essayer le service

Google a annoncé que les clients ayant acheté la Founder's Edition de Stadia pourraient finalement inviter non pas un seul, mais deux amis à essayer le service en version Pro pendant trois mois.

Outre l’intérêt de participer à une forme de bêta payante pour le service de cloud gaming — avant un lancement gratuit l’an prochain — la Founder’s Edition de Google Stadia permettait également d’en faire profiter ses proches.

En effet, elle inclue un « Buddy Pass », c’est-à-dire un abonnement de trois mois que l’on peut offrir à n’importe qui. Pratique pour faire découvrir la nouvelle plateforme de jeux de Google à ses amis ou à sa famille. Néanmoins, alors que la vague de déploiement de ce Buddy Pass a débuté la semaine dernière, Google a décidé d’aller un peu plus loin.

In the spirit of the holidays, we have an early surprise gift for Stadia Founders: an extra Buddy Pass. Give it to a friend, a family member… anybody you know who loves games. pic.twitter.com/cn7muBPgfS

— Stadia (@GoogleStadia) December 16, 2019