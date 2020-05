Google Stadia pense enfin aux écrans 1440p sur PC

Google Stadia va désormais pouvoir permettre aux joueurs PC possédant un écran 1440p de profiter pleinement de leur moniteur. Pleinement ? Peut-être pas totalement...

Bien qu’encore très peu populaire, Google Stadia, le service de cloud gaming de la firme de Mountain View, s’améliore par petites touches. Régulièrement, Google communique sur les changements, que ce soit les ajouts au catalogue ou l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, c’est dans cette deuxième catégorie que l’on rentre avec l’apparition d’un nouveau réglage visuel pour les joueurs PC.

Entre tradition du 1080p et modernité de la 4K

Le 26 mai, l’équipe Stadia a communiqué sur son blog officiel pour annoncer l’arrivée de nouveaux jeux disponibles à l’achat sur le store du service : Jotun: Valhalla Edition et Sundered: Eldritch Edition, mais aussi pour dater la mise à disposition de The Elder Scrolls Online et donner des informations sur les mises à jour de jeux comme PUBG, Mortal Kombat et The Crew 2.

Mais le plus intéressant se situe dans les deux dernières lignes de l’article, sous le titre « plus d’options de définition pour les joueurs Stadia ». Les joueurs passant par Google Chrome pour accéder au service de cloud gaming pourront désormais choisir de jouer en 1440p en plus des deux options disponibles actuellement, à savoir 1080p et 4K UHD.

Par définition (vous l’avez ?), il est nécessaire d’être abonné à l’offre Stadia Pro pour profiter d’une image supérieure au 1080p. C’est donc obligatoirement le cas ici.

Maintenant, le framerate…

Avec l’évolution des cartes graphiques actuelles, qui vont notamment devoir se regonfler pour rester compétitives avec la PS5 et la Xbox Series X attendues en fin d’année, de plus en plus de joueurs vont se tourner vers une configuration leur permettant de profiter de leurs titres préférés en 1440p à 144 images par seconde. À ce niveau, il faudrait que les jeux qui tournent sur Stadia puissent déjà afficher un 60 FPS natif pour espérer s’aligner ensuite sur les bonnes configurations PC.

Par ailleurs, Google ne précise pas la consommation de cette définition. Ce devrait en toute logique être entre les 12,6 Go/h du Full HD et les 20 Go/h de la 4K.