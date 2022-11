À moins de 600 €, ce TV QLED Hisense est une bonne affaire de la Black Week

Avec sa diagonale de 55 pouces, son système de rétroéclairage Full LED et son usage très orienté gaming, le téléviseur Hisense QLED 55U7HQ (2022) a de beaux arguments à faire valoir. Et c’est encore plus le cas durant le Black Friday de Boulanger, qui permet de l’obtenir pour 599 euros au lieu de 699 euros.

Dans le dédale des offres du Black Friday, en particulier concernant les téléviseurs, il n’est pas forcément évident de s’y retrouver. Heureusement, certaines offres sortent du lot, à l’image de celle qui concerne le Hisense QLED 55U7HQ (2022). Ce téléviseur 4K Ultra HD est déjà passé entre les mains de la rédaction de Frandroid : l’expert chargé du test lui a accordé la note de 7 sur 10, une bonne note pour ce modèle de 55 pouces, vendu habituellement 699 euros par Boulanger et 799 euros lors de sa sortie au début de l’année.

Mais Black Friday oblige, vous pouvez l’acquérir en ce moment pour 599 euros seulement, en combinant une remise immédiate de 50 euros avec une offre de remboursement de 50 euros également.

Pourquoi investir dans le Hisense QLED 55U7HQ ?

Le téléviseur Hisense QLED 55U7HQ est intéressant à plus d’un titre. Tout d’abord, il est équipé de la technologie QLED, pour Quantum Dots : cela permet de profiter d’un spectre colorimétrique composé de 64 fois plus de couleurs que sur un téléviseur équipé d’un rétroéclairage LED classique, avec une luminosité qui monte jusqu’à 600 nits. Si l’on ajoute à cela une prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision avec une dalle 120 Hz, on profite d’une qualité d’image qui flatte la rétine.

Une qualité d’image de haut niveau

L’4KUltra HD est, bien entendu, au rendez-vous. Cependant, si vous désirez visionner un contenu qui n’est pas en UHD natif, par exemple un DVD, le processeur Hi-View Engine du Hisense 55U7HQ est capable de gérer l’upscaling en temps réel pour améliorer la qualité de l’image. De quoi ne laisser aucun divertissement de côté.

Les amateurs de sport peuvent trouver leur compte avec ce téléviseur, qui est capable de reconnaître automatiquement les scènes sportives : il active alors le Smooth Motion, qui se charge de fluidifier l’image pour un rendu plus proche de celui que vous auriez si vous étiez dans le stade. Quant aux amoureux du cinéma, ils ne sont pas oubliés, puisque le Hisense QLED 55U7HQ est doté d’un mode Filmmaker destiné à afficher un rendu proche de celui d’une salle de cinéma.

Un téléviseur connecté et immersif

Côté son, l’écran délivre une puissance sonore totale de 20 Watts via deux haut-parleurs et il est compatible avec les standards Dolby Atmos et Dolby Audio. Vous pouvez le relier à une barre de son ou à un home cinema grâce à sa connectique, qui comprend notamment une sortie audio optique.

Pour ce qui est des fonctions connectées du Hisense 55U7HQ, le constructeur a choisi de miser sur VIDAA U6, une interface maison particulièrement fluide. Sobre et intuitive, elle donne accès à plusieurs dizaines d’applications de divertissement et les plus populaires sont de sortie : Netflix, Disney+, Canal+, Prime Video, Apple TV+, RMC Sport, rien ne manque à l’appel. Les adeptes du streaming local pourront même se faire plaisir avec Plex, que l’on peut télécharger et installer sur VIDAA 6. En deux mots, il y en a pour tout le monde.

Hisense n’oublie pas les gamers

Enfin, l’autre particularité du Hisense QLED 55U7HQ, c’est qu’il a de quoi séduire les joueurs. Avec ses deux connectiques HDMI 2.1, il permet de profiter de la 4K à 120 Hz sur les consoles de dernière génération. Il est également compatible avec le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM, ce qui lui permet de basculer automatiquement en mode jeu lorsqu’une console est allumée et détectée.

Avec un input lag de 16,1 ms mesuré lors du test de Frandroid, le téléviseur d’Hisense s’en sort vraiment bien sur sa gamme de prix. L’autre atout de l’écran dans ce domaine, c’est qu’il permet d’utiliser son mode jeu tout en conservant les autres paramètres définis par l’utilisateur, pour une expérience totalement personnalisée. Un atout supplémentaire qui joue en faveur de cette référence.

Comment acquérir le téléviseur Hisense 55U7HQ à 599 euros ?

La première étape consiste à passer commande sur le site de Boulanger, qui propose ce modèle au prix de 649 euros au lieu de 699 euros. Vous bénéficiez donc d’une remise immédiate de 50 euros et la livraison vous est offerte par le cybermarchand.

Une fois votre commande livrée, vous pouvez ensuite profiter d’une offre de remboursement de 50 euros disponible chez Hisense. Armé de votre facture, du code-barre de la TV, de son numéro de série et de votre RIB, vous n’avez qu’à remplir le formulaire en ligne pour bénéficier de cet avantage. Vous recevrez votre remboursement sous un délai de huit semaines, et votre téléviseur Hisense 55U7HQ vous aura ainsi bien coûté 599 euros.