À Pékin, le responsable international de Honor a indiqué que le dernier smartphone haut de gamme de la marque, le Honor View 30 Pro, serait lancé à l’international malgré l’absence des services Google. Le Honor 9X Pro et le Honor Vision l’accompagneront.

Au lendemain de l’annonce des Honor View 30 et View 30 Pro, la marque du groupe Huawei a annoncé ce mercredi son intention de lancer ses smartphones en dehors de Chine.

À Pékin, James Zou, responsable du marché international de Honor, a en effet confirmé l’arrivée au premier trimestre 2020 du Honor View 30 Pro, le tout dernier smartphone haut de gamme de la marque. Ce lancement se fera avec ou sans levée de l’embargo comme nous l’a indiqué le responsable de Honor. Une stratégie qui rappelle forcément celle du Huawei Mate 30 Pro. Au moment de l’annonce du smartphone en septembre dernier, la marque avait indiqué qu’elle souhaitait lancer son smartphone en France, même sans les services Google. Pour le Honor View 30 Pro, on ignore néanmoins encore si le smartphone sera distribué spécifiquement en France. Honor nous a cependant indiqué que seule la version « Pro » serait proposée en dehors de Chine, et pas le View 30 classique.

Le Honor 9X Pro et le Honor Vision sortent aussi de Chine

James Zou nous a également indiqué l’arrivée à l’international du Honor 9X Pro au cours du premier trimestre 2020. Lancé l’été dernier en Chine avec la nouvelle puce Kirin 810, le smartphone n’était pas sorti en France où la marque avait préféré lancer une version avec Kirin 710, le Honor 9X. Là encore, on ignore si la France sera concernée et à quel tarif le smartphone sera proposé.

Enfin, le cadre de Honor a également indiqué l’arrivée à l’international de son premier téléviseur, le Honor Vision. Tout premier appareil équipé de Harmony OS, il sera ainsi lancé d’abord en Russie au cours du premier semestre 2020. Néanmoins, compte tenu des enjeux spécifiques de ce téléviseur, qui mise avant tout sur les partenariats avec des services de streaming et des fournisseurs de contenus, James Zou se veut plus prudent : « on va s’associer avec des services de VOD pour proposer des contenus ».

NB : Notre journaliste Geoffroy Husson était présent à Pékin dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.