Honor a confirmé l’arrivée — dans un futur plus ou moins lointain — d’Android 10 sur 7 nouveaux smartphones, dont les Honor 10, View 10, 8X et 9X.

Vous avez un smartphone Honor et vous attendez avec impatience sa mise à jour vers Android 10 ? Bonne nouvelle pour vous, les chances que vous receviez cette version viennent d’augmenter sensiblement !

La marque-fille de Huawei vient de dévoiler en Chine ses deux nouveaux smartphones, les Honor View 30 et View 30 Pro. Si on ne connait toujours pas les possibles disponibilités de ces smartphones en France (et c’est bien dommage), le constructeur en a profité pour donner quelques indications supplémentaires concernant sa feuille de route de déploiement d’Android 10.

Aujourd’hui, la dernière mise à jour d’Android est disponible sur les Honor 20, 20 Pro et View 20, mais d’autres suivront. La marque a en effet confirmé que les smartphones suivants recevront la mise à jour avec Magic UI 3.0 à l’avenir :

Tous ne sont pas disponibles en France et rien ne dit que ce nouveau firmware sera également poussé dans le reste du monde. Il y a cependant de fortes chances, malgré l’embargo américain, que cette mise à jour arrive bien chez nous également.

Pour rappel, Android 10 apporte une nouvelle navigation par gestes, un thème sombre global, un nouveau système de permissions pour une gestion plus fine de la sécurité, des smart replies dans les notifications et la possibilité de mettre à jour le système directement depuis le Google Play Store. Ce dernier point devrait accélérer à l’avenir le déploiement des futures mises à jour.