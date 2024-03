600 km d’autonomie en voiture électrique avec une recharge en 10 minutes : voici les bornes de Huawei

Huawei vient d’installer ses premières stations de recharge ultra-rapides pour voitures électriques. Et la marque voit grand, puisqu’elle veut installer pas moins de 100 000 de ces stations capables de faire gagner 600 km d’autonomie en 10 minutes, et ce partout en Chine.

Depuis quelques années, les ventes de voitures électriques ne cessent de progresser, avec une hausse de 37 % en janvier 2023 par rapport à 2022. Cependant, certains aspects freinent encore les automobilistes, à commencer par le prix ainsi que l’autonomie.

Une charge éclair

En effet, de nombreux conducteurs estiment avoir besoin d’au moins 400 kilomètres pour être véritablement rassurés. Or, on sait que ce raisonnement est erroné, surtout si les voitures sont compatibles avec la charge très rapide.

Ce qui permet de rouler loin sans perdre beaucoup de temps, comme l’avait notamment prouvé le youtubeur norvégien Bjørn Nyland avec son test des 1 000 kilomètres. C’est notamment pour cela que les constructeurs travaillent au développement de batteries capables de se remplir plus vite.

On pense notamment à CATL avec sa Qilin CTP 3.0, entre autres, qui peut se charger en seulement 10 minutes. Mais encore faut-il avoir des bornes assez performantes pour délivrer la puissance nécessaire pour atteindre ce chiffre. Si l’on pense notamment aux stations Ionity, qui atteignent les 350 kW, d’autres équipementiers font désormais beaucoup mieux.

C’est par exemple le cas de Nio et de Lotus, mais également de Huawei. Et pour cause, le géant chinois du smartphone a dévoilé l’an dernier une borne délivrant jusqu’à 600 kW.

Cette dernière vient d’ailleurs tout juste d’être mise en service à Shenzhen, dans le sud du pays. Mais la firme, basée dans la même ville ne veut surtout pas s’arrêter là. C’est ainsi qu’elle annonce vouloir aller encore plus loin, comme l’explique le site Car News China. Il y a quelques jours, l’entreprise à l’origine de Avatr et Deepal organisait une grande conférence afin d’annoncer ses ambitions. Et autant dire que ces dernières sont très grandes, notamment en ce qui concerne la charge.

En effet, la firme explique qu’elle prévoit d’installer ces bornes partout dans le pays, qui permettraient de gagner un kilomètre par seconde. Remplir entièrement la batterie d’une Tesla Model 3 Propulsion, qui affiche une autonomie de 554 kilomètres, prendrait ainsi moins de dix minutes. Une prouesse incroyable, qui serait rendue possible le refroidissement liquide de sa borne rapide.

Un développement rapide

Cette solution est également plébiscitée par Tesla pour ses Megachargeurs destinés à son Semi électrique, capables de délivrer jusqu’à 1 MWh. Par ailleurs, c’est aussi la technique qui avait été étudiée par la NASA, afin de concevoir une technologie capable de charger une voiture électrique en seulement cinq minutes.

Huawei prévoit donc d’installer pas moins de 100 000 stations refroidies par liquide en Chine au cours des prochaines années. Ces dernières seront ouvertes à d’autres constructeurs, que ce soit Nio, Xpeng ou encore Tesla. Relayé par le site AutoHome, He Bo, en charge des solutions liées à l’énergie au sein de l’entreprise, explique que la charge rapide est amenée à se développer massivement, prenant le pas sur les bornes moins puissantes qui finiront par être délaissées.

La firme chinoise veut également développer ses propres solutions de stockage d’énergie, consciente que la demande en électricité devrait fortement augmenter au cours des prochaines années.

Comme veut le faire Tesla avec ses Superchargeurs V4, Huawei veut offrir des solutions de charge bidirectionnelle, qui permettrait de réinjecter de l’énergie dans le réseau lorsque la demande est au plus haut. Et cela en stockant cette dernière quant le réseau est moins sous tension.