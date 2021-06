Un responsable de Huawei nous affirme que la marque ne songe pas à lancer un PC sous HarmonyOS et préfère miser sur une complémentarité poussée entre son système d'exploitation et Microsoft Windows.

Cette semaine, Huawei a présenté l’interface sur smartphone de son système d’exploitation HarmonyOS. Pour rappel, il s’agit d’un OS conçu pour fonctionner sur plusieurs types d’appareils. La marque chinoise a ainsi particulièrement insisté sur la manière dont nous pourrons contrôler pléthore d’objets connectés compatibles avec notre téléphone.

Par la même occasion, la firme a aussi dévoilé des produits tournant nativement sous HarmonyOS 2.0 comme la montre connectée Huawei Watch 3 ou les tablettes MatePad 11 et MatePad Pro 2021. Toutefois, qu’en est-il de l’univers PC ?

Casser les barrières entre HarmonyOS et Windows

Théoriquement, au vu du discours de Huawei jusqu’ici, d’aucuns pourraient attendre un PC de la marque tournant sous HarmonyOS plutôt que sous Windows 10 — ou Windows 11 bientôt. Or, pour le moment, l’entreprise se contente de montrer à quel point son système et celui de Microsoft fonctionnent en parfaite complémentarité.

« Nous n’avons pas besoin de remplacer quelque chose qui n’a pas besoin de l’être », résume Andreas Zimmer, interrogé par nos soins lors de son récent passage à Paris. Il s’agit du responsable produit de la branche grand public de Huawei en Europe de l’Ouest.

« L’immense majorité des utilisateurs sont habitués à Windows et c’est très bien comme ça », poursuit-il. « Ce que nous voulons, c’est simplement casser les barrières entre les systèmes [d’exploitation] ». Andreas Zimmer fait ainsi allusion à trois fonctionnalités de HarmonyOS mises en avant par Huawei dans le cadre d’une utilisation avec un PC Windows : extension, duplication et collaboration.

Pas de PC HarmonyOS en vue

En effet, vous pouvez utiliser une tablette HarmonyOS en guise de second écran de votre ordinateur Windows, ou pour en dupliquer le contenu (pour signer un document sur la MatePad ou dessiner dessus). La fonction collaboration permet, quant à elle, de glisser-déposer des fichiers d’un appareil Windows vers une tablette HarmonyOS et vice-versa.

À vrai dire, lors de notre entretien, Andreas Zimmer n’avait pas l’air d’écarter définitivement la possibilité d’un ordinateur personnel sous HarmonyOS, mais il nous a clairement fait comprendre que ce n’était pas une priorité, ni même un sujet de discussion en interne chez Huawei.

Microsoft et Huawei travaillent toujours ensemble

En attendant, les prochains appareils sous HarmonyOS que nous attendons sont des smartphones : les Huawei P50 et P50 Pro dont une partie du design a déjà été confirmée par la marque. Rappelons en effet que l’entreprise compte s’éloigner d’Android depuis que les États-Unis lui ont infligé un embargo.

Les smartphones Huawei ne peuvent ainsi plus profiter des services Google et se voient négativement affectés sur plusieurs aspects à cause de cette sanction américaine. Avec HarmonyOS, la marque souhaite prendre un nouveau départ et construire progressivement un écosystème riche et attrayant pour le grand public.

Cette problématique n’existe pas du côté des PC puisque Microsoft a très tôt obtenu une dérogation à l’embargo des États-Unis grâce à laquelle il peut continuer de fournir des licences Windows sur les PC de Huawei.