Les casques JBL avec audio spatial arrivent sur Xbox Series et PS5

Dévoilés début janvier, les nouveaux casques JBL Quantum 360 et Quantum 910 dédiés aux Xbox et PlayStation arrivent sur le marché.

En parallèle de ses casques sans fil Bluetooth ou de ses enceintes nomades, JBL s’est lancé il y a quelques années sur le marché des casques dédiés aux gamers. Si la marque s’est attaquée dans un premier temps au marché des PC avec sa gamme JBL Quantum, JBL cherche désormais à séduire les joueurs consoles. À l’occasion du CES de Las Vegas, le constructeur présentait en janvier deux gammes de casques, toutes deux compatibles à la fois avec les consoles de Sony et de Microsoft, les JBL Quantum 360 — succédant au JBL Quantum 350 — et JBL Quantum 910.

Les nouveaux modèles sont désormais disponibles sur le marché.

Pour bien comprendre ce qui distingue les différents modèles présentés par JBL ce mercredi, il faut comprendre que, pour chaque casque, la marque du groupe Harman a annoncé deux déclinaisons : un modèle X pour Xbox et un modèle P pour PlayStation. On a ainsi droit aux JBL Quantum 360X, JBL Quantum 360P, JBL Quantum 910X et JBL Quantum 910P. Bien évidemment, outre la compatibilité avec chaque console, les caractéristiques sont identiques entre les deux modèles 360 et les deux versions du 910.

Dans le détail, comme la plupart des casques gaming, les JBL Quantum 360 et JBL Quantum 910 sont fournis avec un petit adaptateur USB pour permettre des sessions de jeu sans latence, contrairement au Bluetooth. Les deux casques profitent également de la fonction DualSource de JBL qui va permettre de se connecter non seulement en 2,4 GHz à une console, mais également en Bluetooth à votre smartphone, pratique par exemple si vous recevez un appel.

Les deux versions du JBL Quantum 360 permettent par ailleurs une autonomie pouvant monter jusqu’à 22 heures d’utilisation. La gamme Quantum 360 embarque par ailleurs des transducteurs de 40 mm et une fonction permettant d’équilibrer le volume entre les sons du jeu et les voix des coéquipiers.

Des JBL Quantum 910 avec audio spatial

Néanmoins, ce sont véritablement les JBL Quantum 910X et 910P qui sont présentés comme les modèles haut de gamme de JBL. Ces deux casques profitent en effet de l’audio à 360 degrés avec suivi des mouvements de la tête. Ils embarquent également une fonction de réduction de bruit active. Les Quantum 910 profitent également d’un micro sur tige qui peut être relevé pour couper automatiquement le son. Les transducteurs embarqués sont aussi plus larges avec un diamètre de 50 mm. Enfin, l’autonomie aussi est à la hausse avec jusqu’à 37 heures d’utilisation annoncée.

Les casques JBL Quantum 360X, JBL Quantum 360P, JBL Quantum 910X et JBL Quantum 910P seront disponibles au mois de mars 2023 au prix de 129,95 euros pour les versions 360 et 299,95 euros pour les versions 910. Par ailleurs, les versions P seront disponibles en blanc et les versions X en noir pour s’harmoniser avec les consoles. Bien évidemment, tous les modèles seront également compatibles avec les PC.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !