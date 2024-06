« Je vais bientôt atteindre les 500 000 km » en voiture électrique : ce chauffeur de taxi raconte son expérience

Une voiture électrique (Kia Niro EV) conduit par un chauffeur VTC à Paris s'apprête à dépasser la barre des 500 000 kilomètres parcourus. Une performance de haut vol, surtout que le SUV circule toujours avec sa batterie et son moteur d’origine.

Acheter une voiture électrique fait encore peur à de nombreux automobilistes. Certains craignent en effet de manquer d’autonomie, tandis que d’autres ont plutôt peur de la faible longévité de la batterie.

Un chiffre incroyable

Pourtant, toutes ces craintes sont aujourd’hui de moins en moins fondées, car les constructeurs proposent des batteries plus grosses et les bornes sont de plus en plus nombreuses. De plus, une récente étude a prouvé que les accumulateurs des voitures électriques durent également bien plus longtemps qu’on le pense. De quoi rassurer les réfractaires à cette motorisation. Surtout quand on sait que la batterie représente environ 40 % du prix total d’un véhicule zéro-émission (à l’échappement).

Et voilà que Kia nous apporte une nouvelle preuve de la grande fiabilité des voitures électriques. Après la Tesla Model S ayant parcouru plus de 700 000 kilomètres avec son moteur et sa batterie d’origine, c’est au tour d’un Niro électrique de battre un record. Et cocorico, ce dernier s’est déroulé en France, et plus précisément à Paris. Le constructeur coréen est allé à la rencontre de Monsieur Jean, chauffeur VTC et propriétaire d’un Kia Niro EV.

Ce dernier va en effet bientôt atteindre la barre des 500 000 kilomètres, sans jamais avoir à remplacer le moteur ni la batterie. Pour mémoire, cette dernière affiche une capacité de 64 kWh et permet en théorie au SUV électrique de parcourir jusqu’à 455 kilomètres en cycle mixte WLTP. En cycle purement urbain, la voiture peut atteindre les 615 kilomètres, de quoi rassurer les plus sceptiques. Au total, cela fait déjà cinq ans que le professionnel du transport utilise son véhicule au quotidien, dans le cadre de son activité professionnelle notamment.

Ainsi, cela correspond à une moyenne de 8 300 kilomètres par mois, soit entre 300 et 500 kilomètres par jour environ. Une incroyable performance pour le véhicule, qui possède également ses plaquettes de freins d’origine. Ce qui prouve une nouvelle fois l’intérêt du freinage régénératif, alors que le SUV est également doté de la conduite à une pédale, qui permet justement de réduire l’usage des freins mécaniques. Ce qui réduit les frais d’entretien et de réparation, ce qui explique pourquoi rouler en voiture électrique reste plus économique qu’en thermique.

Une très basse consommation

Mais ce n’est pas tout, car Monsieur Jean explique également que son Kia Niro électrique affiche une consommation particulièrement basse, tournant autour des 13,6 kWh/100 kilomètres. Il indique être même descendu sous la barre des 13 kWh/100 km pendant une courte période, et ce malgré la silhouette surélevée du véhicule. Mais qu’en est-il de l’état de la batterie, alors que l’on sait que cette dernière a tendance à se dégrader au fil des années, comme l’a confirmé Tesla dans son dernier rapport ?

Également interrogé par les journalistes du site Automobile Propre, le conducteur explique que la baisse de la capacité est en fait assez imperceptible. Il indique que « j’ai toujours eu une estimation estimée après recharge complète supérieure à 450 km, été comme hiver ». Une bonne chose, qui devrait là encore rassurer les automobilistes qui ont peur de sauter le pas. Même s’il est prouvé qu’acheter une voiture électrique serait la meilleure manière de ne plus avoir de craintes.

Le secret de Monsieur Jean pour garder sa batterie en bonne santé ? Éviter au maximum les charges rapides et privilégier sa Wallbox, qui délivre une puissance de 7 kW en courant alternatif. S’il lui arrive de descendre sous les 30 % lors des journées de travail, il se branche sur une borne en courant continu, mais pas plus de 10 minutes afin de pouvoir poursuivre ses courses. De plus, il privilégie les stations situées dans les supermarchés, qui sont plus intéressantes sur le plan financier par rapport à TotalEnergies ou encore Ionity qui coûtent très cher.

Avec les économies réalisées, Monsieur Jean a même réussi à rembourser son crédit initialement prévu sur 37 mois. Cependant, le chauffeur prévoit de changer de véhicule, et envisage d’opter pour un Kia EV9, que nous avons récemment pu essayer.