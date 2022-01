Lenovo ThinkBook : plus de puissance pour les nouveaux PC grâce aux processeurs Alder Lake

En marge de ses autres annonces aux CES, Lenovo a présenté les nouvelles versions de ses ThinkBook 13X, ThinkBook 14 et ThinkBook 16. Pas de grands bouleversements, mais plutôt une mise à jour matérielle pour passer aux derniers processeurs Intel.

Lenovo s’est illustré en ce CES 2022 par un design grandement remanié sur certains appareils de la gamme Yoga, mais aussi avec l’étonnant ThinkBook Plus Gen 3 et ses deux écrans. Le constructeur chinois ne tente toutefois rien de très ambitieux pour les autres appareils de la lignée ThinkBook. Cette année, les ThinkBook 13X, ThinkBook 14 et ThinkBook 16 passent surtout à des composants de dernière génération, qui leur permettent de prendre du muscle côté performances.

Commençons par le plus petit de la portée : le ThinkBook 13X Gen 2 de son nom complet. Ce dernier mise sur des processeurs Intel à basse consommation de 12e génération (Alder Lake) auxquelles sont adjoints un maximum de 32 Go de LPDDR5 et jusqu’à 2 To de stockage en SSD M.2.

Le ThinkBook 13X Gen 2 // Source : Lenovo

L’ensemble est alimenté par une batterie de 56 Wh. L’un des atouts de l’appareil est son écran : une dalle IPS 16:10 de 13,3 pouces affichant 2560 par 1600 pixels. Ce panneau est certifié Dolby Atmos et peut monter à 400 cd/m2 de luminance. Attendu en France en juin 2022, à partir de 1 099 euros hors taxes, l’appareil ne dépasse pas les 298 x 209 x 12.9 mm pour 1,21 kg grâce à son châssis en aluminium. Notons par contre que sa connectique est succincte : seulement 2 ports Thunderbolt 4 sont au menu.

Des puces 45 W pour les ThinkBook 14 et 16

Un peu plus grand et surtout plus puissant, le ThinkBook 14 Gen 4 Plus peut pour sa part compter sur des processeurs Intel Alder Lake-H (45 W). L’appareil s’appuie aussi, en option, sur une RTX 2050 4 Go (nouvelle puce entrée de gamme de Nvidia sous architecture Ampère) et mise sur un maximum de 32 Go de LPDDR5. On y trouve aussi jusqu’à 2 To de SSD M.2 et une webcam 1080p. Le ThinkBook 14 Gen 4 Plus est alimenté par une batterie de 62 Wh dans sa version la mieux équipée et ne dépasse pas les 313 x 225 x 16.5 mm pour 1,43 kg.

Le ThinkBook 14 Gen 4 Plus // Source Lenovo

La connectique est ici plus complète, avec 1 port Thunderbolt 4, 1 port USB-C 3.2 Gen2, 2 ports USB-A 3.2 Gen1, 1 Port USB-A 2.0, un lecteur de cartes microSD, une prise RJ-45, une sortie casque et une sortie HDMI 2.0b. Côté affichage, l’appareil peut compter sur une dalle IPS 2,8K de 14 pouces, montant à 400 cd/m2 et 90 Hz, et couvrant à 100 % le spectre sRGB. Des écrans 1440p et Full HD sont aussi disponibles sur les configurations plus abordables. Pour l’instant Lenovo ne donne pas de date de sortie pour son ThinkBook 14 Gen 4 Plus en France. On ignore également le tarif de l’engin.

Attendu en France en septembre 2022, à partir de 759 euros hors taxes, le ThinkBook 16 Gen 4 Plus est le plus grand modèle de la lignée. Il reprend globalement la même configuration que son petit frère le ThinkBook 14 Gen 4 Plus. On y retrouve ainsi une webcam Full HD, des processeurs Intel de 12 ème génération H45, jusqu’à 32 Go de LPDDR5 et jusqu’à 2 To de SSD. Format 16 pouces oblige, le châssis est par contre plus volumineux (357 x 252 x 16.5 mm pour 1,82 kg) et les options d’affichage sont différentes.

Le ThinkBook 16 Gen 4 Plus // Source Lenovo

La version la plus premium du PC est notamment équipée d’une dalle IPS 16:10 2,5K capable de couvrir à 100 % le spectre sRGB et de monter à 120 Hz. La luminance est par contre limitée à 350 cd/m2 sur ce modèle, mais la précision des couleurs devrait être au rendez-vous avec un deltaE inférieur à 1 selon Lenovo. Globalement, la connectique reste la même que sur le ThinkBook 14 Gen 4 Plus, mais le lecteur de cartes microSD est ici remplacé par un lecteur de cartes SD pleine taille.

