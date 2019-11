Parallèlement à l’annonce du Motorola Razr, Lenovo a profité du Lenovo Tech World pour présenter plus en détail le ThinkPad X1 pliable et donner des nouvelles d’un certain Project Limitless 5G, ordinateur portable 5G développé avec Qualcomm.

Lenovo innove et veut le faire savoir. A l’occasion de son Lenovo Tech World, le constructeur chinois a tenu à braquer les projecteurs sur deux terminaux particulièrement intrigants… mais déjà connus : le ThinkPad X1, un ultraportable de 13,3 pouces à écran OLED pliable, dévoilé en mai, et le prometteur Project Limitless 5G. Présenté pour la première durant le dernier Computex, ce laptop 5G est développé en partenariat avec Qualcomm et doit notamment mettre l’accent sur l’autonomie pour un concept ultra-nomade et « Always connected ».

ThinkPad X1 pliable et Project Limitless 5G, la double promesse de Lenovo en ultraportabilité

Le ThinkPad X1 n’est pas compatible 5G et le Project Limitless 5G ne dispose pas d’écran pliable, mais Lenovo travaille bien parallèlement sur ces deux terrains qui pourraient à terme se rejoindre dans ses gammes. Présenté par Yang Yuanqing, CEO de Lenovo, le ThinkPad X1 arbore un écran OLED 2K, pliable par la moitié.

Photos ci-dessous par MsPowerUser :

Crédit : Lenovo via MsPowerUser Crédit : Lenovo via MsPowerUser Crédit : Lenovo via MsPowerUser Crédit : Lenovo via MsPowerUser Crédit : Lenovo via MsPowerUser Crédit : Lenovo via MsPowerUser

Globalement abouti en dépit d’un design général qui mériterait d’être encore affiné, l’appareil profite à son dos d’un pied dépliable permettant de poser le produit à la verticale, lorsque déplié en mode tablette. Une fois plié, l’écran de 13,3 pouces laisse apparaître une silhouette familière. Le terminal se transforme alors en un véritable PC portable, avec une partie écran et une partie clavier (digitale), utilisable de manière quasi traditionnelle grâce à l’adaptabilité de Windows 10 X, la version de Windows prévue spécialement pour les appareils pliables ou — à défaut — dotés de deux écrans, comme le Surface Neo.

Si Lenovo se montre encore assez avare en spécifications techniques, on apprend tout de même que le ThinkPad X1 dispose d’un écran pliable signé BOE Technology, fabricant chinois également chargé de fournir les dalles OLED du récent Motorola Razr. L’appareil est attendu sur le second trimestre 2020, à un prix qui n’a pas encore été annoncé.

Comme évoqué plus haut, Lenovo a également profité de son événement Tech World pour parler un peu plus de son fameux projet Limitless 5G. Conçu en partenariat étroit avec Qualcomm et animé par le SoC Snapdragon 8cx du fondeur américain, réputé aussi puissant que certains Core i5 d’Intel, cet autre produit de Lenovo base sa connectivité 5G sur un modem Snapdragon X55. Aujourd’hui Lenovo indique que l’appareil est capable d’enregistrer un débit descendant de 1 Gb/sec, suffisant pour du streaming en 8K selon la firme.

« Chez Lenovo, nous n’innovons pas uniquement pour la technologie. Tout ce que nous faisons, c’est pour améliorer l’expérience des gens », a notamment expliqué Johnson Jia, cadre chez Lenovo, dont les propos sont repris par le site spécialisé MSPowerUser.

« Avec une vraie connectivité 5G sur PC, il s’agit de satisfaire les besoins de rapidité des utilisateurs : transferts de fichiers et streaming plus rapides en 4K, 8K et même en AR ou VR ; chats vidéo plus rapides et de meilleure qualité en déplacement ; rafraîchissements d’écran encore plus généreux pour les jeux mobiles », a-t-il ajouté. « Quand nous disons connectivité illimitée, nous le pensons – les utilisateurs de PCs 5G du monde entier gagneront du temps, resteront productifs ou pourront se divertir en ligne depuis presque n’importe où, à tout moment ».

Une très belle promesse qui ne connait toutefois pas encore de date de lancement, ou de tarif, officiels. D’après MSPowerUser, le premier trimestre 2020 serait toutefois un créneau tout trouvé. Réponse dans les prochains mois.