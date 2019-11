Article sponsorisé par Lenovo

Le constructeur Lenovo (et par extension Motorola) propose des remises pour le Black Friday directement depuis son site web. Retrouvez notre sélection des meilleures offres, avec des smartphones Motorola, des ordinateurs portables Lenovo et l’excellent réveil connecté Smart Clock.

Les produits Lenovo profitent eux aussi des remises liées au Black Friday. Elles sont directement disponibles sur la boutique en ligne de la marque, ce qui comporte un avantage pour le client. En achetant le produit directement sur le site de Lenovo, vous profitez d’un SAV et d’un service client expert qui connaît parfaitement ses produits. La garantie est évidemment de deux ans.

Le réveil Lenovo Smart Clock à 49 euros

Les réveils traditionnels ont peu à peu perdu de l’intérêt depuis que nos smartphones passent la nuit sur la table de chevet. Mais Lenovo a eu la bonne idée de les moderniser avec son Smart Clock, et c’est réussi. Ce réveil connecté profite de l’interface que Google utilise pour ses écrans connectés. Ainsi, on retrouve le Google Assistant directement intégré et accessible via l’écran de 4 pouces du Lenovo Smart Clock. C’est très pratique pour consulter son agenda ou la météo de la journée par exemple. Le Lenovo Smart Clock est également équipé d’une petite enceinte, pour se réveiller au rythme de ses playlists YouTube, Spotify ou Deezer.

Lancé au prix de 99 euros, le Lenovo Smart Clock voit son prix divisé par deux pour le Black Friday. Il est aujourd’hui disponible à 49 euros directement sur le site de Lenovo.

Retrouvez le Lenovo Smart Clock à 49 euros

Le Motorola Moto G8 Plus à 245 euros

Dévoilé il y a quelques semaines, le Motorola Moto G8 Plus a des arguments à faire valoir dans le secteur du milieu de gamme. En effet, il est équipé d’une triple caméra arrière comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un autre de 16 mégapixels avec objectif ultra grand-angle et enfin un capteur de profondeur de 5 mégapixels. L’originalité se situe au niveau de l’ultra grand-angle : il est dédié à la vidéo et permet d’enregistrer des séquences au format horizontal tout en tenant verticalement le smartphone. L’autre atout important du Moto G8 Plus, c’est sa grande batterie de 4 000 mAh rechargeable en USB-C. Elle permet de tenir deux jours dans un cas d’usage normal.

Le Motorola Moto G8 Plus n’est sorti qu’il y a quelques semaines. Au départ proposé à 279 euros, son prix est de 245 euros pour le Black Friday.

Retrouvez le Motorola Moto G8 Plus à 245 euros

Le Motorola Moto One Macro à 201 euros

Comme son nom l’indique, le Motorola Moto One Macro se concentre sur la macrophotographie. Pour y arriver, le Motorola Moto One Macro y consacre exclusivement l’une de ses quatre caméras. Cela permet d’obtenir des photos presque inédites pour un smartphone, puisque le Moto One Macro est capable de faire la mise au point sur des sujets qui se situent à deux centimètres de la caméra. Sur son Moto One Macro, Motorola a fait le bon choix d’intégrer Android One. Une interface parfaitement pure conçue par Google, et capable de recevoir des mises à jour régulières et rapides. Et tout comme le Moto G8 Plus, son endurance est un gros point fort avec deux jours d’autonomie.

Le Motorola Moto One Macro est lui aussi un téléphone très récent, mais cela ne l’empêche pas de passer par la case Black Friday. Initialement proposé à 229 euros, son prix descend à 201 euros lors du Black Friday.

Retrouvez le Motorola Moto One Macro à 201 euros

D’autres remises sont disponibles sur la large gamme de smartphones Motorola. Elles peuvent aller jusqu’à -39 %, comme c’est le cas sur le Moto G7 Plus.

Toutes les offres du Black Friday sur les smartphones Motorola

Le PC portable Lenovo IdeaPad S540 (14 pouces) à partir de 552 euros

Le Lenovo IdeaPad est actuellement l’un des meilleurs PC portables aux alentours de 600 euros. Il bénéficie d’un design particulièrement soigné : un châssis entièrement en aluminium, capteur d’empreintes digitales situé dans la partie inférieure du clavier, cache physique sur la caméra frontale et tout ça dans une épaisseur de 1,59 cm et un poids de 1,5 kg. La connectique est également généreuse : 1 × port USB Type-C, 2 × ports USB Type-A, un port HDMI classique et une prise jack.

Non seulement ce PC de 14 pouces est beau, mais en plus il bénéficie d’une fiche technique très intéressante. Il est en effet équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 3500U ou 3700U. Un processeur particulièrement performant, bien plus que les Intel Core basse consommation de dernière génération. Ajoutez à cela 8 Go de RAM et un SSD pouvant aller de 256 à 512 Go et vous avez là l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année.

Durant le Black Friday, Lenovo propose 21 % de réduction sur le Lenovo IdeaPad S540 avec un processeur Ryzen 3500U ou 3700U avec le code promo BFCMAFF. Trois versions du PC y ont droit : la version Ryzen 5 3500U + 256 Go passe donc à 552 euros, la version Ryzen 5 3500U + 512 Go passe à 631 euros et enfin la version Ryzen 7 3700U + 512 Go passe à 710 euros.

Le Lenovo IdeaPad S540 (Ryzen 5 3500U + 256 Go) à 552 €

BFCMAFF

Le Lenovo IdeaPad S540 (Ryzen 5 3500U + 512 Go) à 631 €

BFCMAFF

Le Lenovo IdeaPad S540 (Ryzen 7 3700U + 512 Go) à 710 €

BFCMAFF

Le PC gamer Lenovo Legion Y540 à partir de 1124 euros avec une RTX 2060

Les PC gamer portables avec une RTX 2060 voient très rarement leurs prix passer sous la barre des 1200 euros. Le PC gamer portable Legion Y540 actuellement à 1199 euros est donc l’une des meilleures affaires que l’on peut réaliser durant ce Black Friday. Pour ce prix, Lenovo propose une véritable machine de guerre portable : processeur Intel Core i7 de neuvième génération, 8 Go de RAM et surtout la présence d’une carte graphique RTX 2060 supportant le Ray Tracing.

Pour le reste, le Legion Y540 est un PC portable relativement classique, disposant d’un écran Full HD de 15,6 pouces, d’un SSD de 256 Go et d’un disque dur de 1 To et est installé nativement sous Windows 10. Côté connectique, on retrouve 3 × ports USB Type-A, 1 × port USB Type-C, un port HDMI 2.0, un port mini-DisplayPort et un port Ethernet. Difficile de faire plus complet.

Habituellement vendu 1499 euros, le Lenovo Legion Y540 voit son prix fondre de 25 % pendant le Black Friday et passer à 1124 euros dans sa version RTX 2060. Ajoutez 200 euros de plus pour bénéficier en plus d’un écran 144 Hz. Notez pour finir que pour bénéficier de ces prix, il est nécessaire d’entrer le code JEFAISMONLEGION au moment de payer.

Le Lenovo Legion Y540 (RTX 2060) à partir de 1124 €

Notez pour finir que vous pouvez personnaliser les composants et logiciels que vous voulez inclure dans ce Lenovo Legion Y540 en passant par le système de choix des composants de Lenovo. Il est ainsi possible de choisir ce que l’on veut mettre dans le Legion Y540-15IRH : Windows 10 ou non, licence Office, mémoire RAM, capacité du disque dur ou du SSD. Là encore le code JEFAISMONLEGION s’applique au moment de payer et permet de bénéficier de 25 % de réduction sur le prix final.

Retrouvez le configurateur Legion

JEFAISMONLEGION