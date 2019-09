LG vient d’officialiser le G8X ThinQ. C’est une variante du V50 qui a la particularité de pouvoir se brancher à un second écran.

Dans l’ombre de Samsung qui tente une seconde fois de lancer le Galaxy Fold, LG est arrivé à l’IFA 2019 avec une approche différente pour exploiter le potentiel d’un smartphone : le double écran. Le LG G8X ThinQ reprend l’idée du double écran que l’on avait déjà vu sur le LG V50 plus tôt cette année. Ce smartphone ressemble à n’importe quel smartphone haut de gamme une fois en main. Néanmoins, il peut se connecter à un second écran.

L’écran secondaire se connecte via USB-C dans une coque spéciale. Les deux écrans en définition Full HD+ font 6,4 pouces diagonale, ce sont exactement les mêmes. La charnière offre une liberté totale d’inclinaison à 360 degrés. À l’extérieur, un petit écran de 2,1 pouces de diagonale vous permet de regarder rapidement l’heure ou vos notifications.

Le second écran est très différent de ce que propose les smartphones pliables, il offre un fort potentiel multi-tâche. Vous pouvez regarder Netflix ou YouTube tout en naviguant sur le Web, envoyer des SMS ou écrire des e-mails… Parfait pour ceux qui aiment faire plusieurs choses à la fois. Notez que certaines applications peuvent utiliser les deux écrans en même temps, comme la galerie de photos. L’autre usage qui pourra en intéresser plus d’un est la possibilité d’utiliser le second écran comme manette, avec le jeu Fortnite par exemple.

Pour le reste, c’est un smartphone classique de 2019. Il intègre un SoC Qualcomm Snapdragon 855 avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. L’écran de 6,4 pouces (2340 x 1080 pixels, 19,5:9) utilise une dalle OLED, on retrouve une prise casque avec DAC Hi-Fi 32 bits, des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreinte digitale intégré dans l’écran, une capacité de batterie de 4000 mAh avec Fast Charge 4.0 et la recharge sans fil, un bouton dédié à Google Assistant et une certification MIL-STD810G qui lui permet de résister à quelques chocs et à l’immersion dans l’eau.

Pour le moment, LG a annoncé une disponibilité pour le mois d’octobre. Néanmoins, il est peu probable que l’on retrouve ce produit en France, LG ayant diminué ses activités en Europe. Vous aurez bientôt nos impressions sur ce smartphone au concept original.