Mercedes annonce l’arrivée prochaine de la fonction V2G en Europe. Une technologie déjà présente sur la R5 électrique en France, et qui permet de réduire sa facture d’électricité grâce à sa voiture.

Le coffre avant (frunk) de la Mercedes CLA

Au-delà de simplement réduire le coût au kilomètre parcouru, les voitures électriques les plus intelligentes peuvent vous faire réaliser des économies sur la facture d’électricité grâce à la fonction Vehicle-to-Grid (V2G), et Mercedes va bientôt l’intégrer à ses productions.

Si une voiture électrique peut recevoir du courant, pourquoi ne pourrait-elle pas le redistribuer ? C’est ce que va proposer Mercedes en s’associant à la société munichoise The Mobility House pour offrir des fonctions V1G et V2G sur ses modèles électriques, dont la nouvelle CLA aux 792 km d’autonomie.

L’idée est de bien gérer la charge du véhicule et la redistribution du courant afin de vous faire réaliser des économies sur la facture d’énergie. Voici ce qu’il faut savoir en détail sur ce partenariat entre les deux sociétés allemandes.

Des fonctions de charge unidirectionnelle et bidirectionnelle intelligentes

Dans un communiqué de presse, on apprend que l’association entre la marque à l’étoile et The Mobility House a pour objectif de connecter intelligemment les véhicules électriques Mercedes-Benz au système énergétique, afin de favoriser les énergies renouvelables et de permettre des économies.

Mercedes CLA

Pour cela, les prochaines Mercedes électriques pourront compter sur la recharge intelligente unidirectionnelle, dite « V1G », qui permet de charger la voiture lorsque l’électricité est la plus économique et écologique. Elles pourront également s’appuyer sur la recharge intelligente bidirectionnelle, dite « V2G », qui permet de réinjecter l’électricité stockée dans la voiture dans le réseau.

La promesse de faire des économies

Si Mercedes œuvre pour intégrer ces fonctionnalités dans ses voitures, ce n’est pas simplement pour faire joli. L’intérêt du V1G est évidemment de recharger sa batterie aux moments où l’électricité est la moins coûteuse dans la journée, avec pour résultat une réduction du coût au kilomètre.

Quant au V2G, il pourrait même permettre de générer des revenus si le système est bien utilisé. Mercedes et The Mobility House souhaitent offrir la possibilité de revendre l’électricité stockée dans la batterie de votre voiture électrique, chargée à bas coût, lorsque la demande en électricité est forte et que les prix sont élevés.

Mercedes CLA 2025

Si le système s’inspire de celui mis en place par Renault et Mobilize, ce qui semble probable, puisque Renault fait également confiance à The Mobility House pour son V2G, vous pourrez aussi laisser votre voiture branchée à une borne et laisser l’intelligence artificielle analyser vos besoins en électricité ainsi que le niveau de charge du véhicule.

Un déploiement progressif

Même si Mercedes ne l’annonce pas encore dans son communiqué de presse, on peut espérer un début de déploiement sur la Mercedes CLA électrique. Cela correspondrait à ce que l’on peut lire dans le communiqué, qui précise que le constructeur de Stuttgart prévoit d’introduire cette technologie sur sa nouvelle génération de véhicules électriques.

De plus, à la présentation de la CLA en mars dernier, le constructeur avait annoncé que sa berline électrique pourrait servir de stockage d’énergie distribuable en V2G, à condition d’avoir un chargeur approprié. Chose rare pour être souligné sur les bornes dédiées aux particuliers, le chargeur serait a priori de type DC (courant continu). Ce qui devrait permettre une plus grande puissance de charge et de décharge. Mais cette fonction sera disponible ultérieurement, grâce à une mise à jour comme le rappelle Electrive.

L’annonce est suivie d’une précision indiquant que, dans un premier temps, la recharge à domicile via une borne sera pilotée de manière à privilégier les périodes où l’électricité verte est la plus abondante et la moins coûteuse. Des économies pour les automobilistes, mais aussi une circulation encore plus décarbonée.

Une étude conjointe montre même que deux millions de véhicules électriques dotés du V2G permettraient de réduire de moitié la baisse de production d’énergie en cas de demande plus faible que la production d’énergies renouvelables (notamment éolienne et solaire). L’économie réalisable serait de plusieurs centaines de millions d’euros pour l’ensemble des consommateurs.