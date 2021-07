Alpha Point UE5, Forza Horizon 5, Flight Simulator : Xbox enchaîne les claques graphiques

En quelques heures, Microsoft a présenté plusieurs claques graphiques à venir sur les Xbox Series X et S. La next-gen commence enfin chez Redmond.

La Xbox Series X est vendue par Microsoft comme la console la plus puissante au monde. Pourtant, depuis le lancement de la console en novembre, la firme a eu bien du mal à le démontrer. Là où Sony enchaine les perles avec des titres comme Ratchet and Clank Rift Apart sur PS5 ou même The Last of Us Part 2 en fin de vie de la PS4, les studios Xbox n’ont pas brillé par leurs sorties ces derniers mois.

Il était donc venu le temps pour Microsoft de faire la démonstration des capacités de sa console. Entre Flight Simulator, Alpha Point et Forza Horizon 5, on peut dire que le contrat est rempli.

Alpha Point : les créateurs de Gears passent sur Unreal Engine 5

Alors que de nombreux studios Xbox travaillent avec Unreal Engine, c’est avec PlayStation que Epic Games avait fait la première démo du nouveau moteur Unreal Engine 5. Depuis plusieurs mois, le studio The Coalition qui s’occupe de la série Gears a commencé à travailler sur l’Unreal Engine 5. L’objectif est de maitriser ce nouveau moteur avant leur prochaine grande production et de l’adapter correctement aux consoles Xbox Series X et S. Pour cela, ils ont produit une nouvelle démo : Alpha Point.

La démo tourne en temps réel sur une Xbox Series X et fait appel au nouveau système Lumen pour offrir un éclairage totalement dynamique dans un environnement ultra détaillé. On est clairement sur un niveau de fidélité qui serait impossible à proposer sur une Xbox One.

Le studio a aussi travaillé sur le rendu des personnages. Là encore on peut noter une vraie hausse dans le niveau de détails affichés par rapport à ce que le studio avait proposé avec Gears 5, pourtant déjà très beau techniquement.

Pour The Coalition, le travail a aussi été de faire remonter à Epic Games des points sur lesquels il fallait optimiser le moteur Unreal Engine. La démo Alpha Point tourne pour le moment à 46 images par seconde en moyenne, avec une définition de sortie en 4K dynamique. La définition de rendu avec la Xbox Series X est de 1080p à 1440p selon la situation. The Coalition espère atteindre les 60 FPS dans les mêmes conditions avec la version finale du moteur UE5.

La Xbox Series S, la console la moins puissante de la nouvelle génération, fait tourner la démo en 1440p dynamique, avec une définition de rendu interne non dévoilée. The Coalition ne révèle pas non plus la fluidité atteinte. Là encore avec la version finale de l’UE 5, l’équipe espère atteindre 60 FPS en 1440p.

Le travail présenté n’est pour le moment qu’une simple démo technique, loin de présenter l’environnement d’un jeu en production. Il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir ce que pourra proposer The Coalition sur les nouvelles consoles.

Forza Horizon 5

En revanche du côté de Playground Games, les choses avancent beaucoup plus vite puisque Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre 2021 sur PC, Xbox Series, Xbox One et en cloud gaming. Le jeu utilise toujours le moteur ForzaTech du studio, partagé avec Turn10 et il s’agit toujours d’un titre cross-gen. Pourtant, les images présentées par Microsoft sont pour le moins bluffantes.

Les développeurs ont présenté plusieurs « biomes » ou environnements que les joueurs pourront parcourir en voyageant dans ce Mexique virtuel. Canyon, ville, plage, foret, jungle : le jeu promet un open world très divers avec beaucoup d’activités et de véritables cartes postales à découvrir.

Les captures d’écran sont belles, mais en vidéo, c’est encore mieux. Le studio a mis en ligne plusieurs petites vidéos en 4K à 30 images par seconde, réunies ici par XboxSquad, pour présenter à quoi le jeu devrait ressembler sur une Xbox Series X en mode qualité. Reste à découvrir ce que donnera le mode performance à 60 FPS.

Flight Simulator

Après un an d’exclusivité pour le PC, le jeu phare d’Asobo Studio Flight Simulator débarque sur console. Pour l’occasion, le studio a fait une grande mise à jour d’optimisation des performances de son titre qui mettait à genoux tous les PC du monde. Cette ode technologique a été adaptée pour être plus facilement jouable à la manette et pouvoir découvrir les environnements du jeu.

Le jeu reste toujours très beau et modélise tout simplement un clone de notre belle planète bleue. En ces périodes de pandémie, il s’agit d’une vraie expérience d’évasion qui permet de très facilement visiter de nombreux lieux dans le monde. Il est disponible dès aujourd’hui dans le Xbox Game Pass sur Xbox Series S et X ainsi que sur PC. Une bonne façon de tester ce jeu à moindres frais.