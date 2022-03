Windows 11 : Microsoft veut rendre Windows Update plus écoresponsable à coup de greenwashing

Microsoft déploie une nouvelle préversion pour Windows 11. Elle permet à Windows Update de passer par des énergies renouvelables pour fonctionner.

Le travail sur la future version de Windows 11 s’accélère et Microsoft multiplie les nouveautés dans le programme de test Windows Insider, qui permet de gouter en avance aux prochaines fonctions du système en cours de développement. La firme semble viser une sortie à la fin de l’année pour une mise à jour comprenant beaucoup de changements, et notamment une nouvelle expérience pour les tablettes.

Avec la build 22567 publiée pour les membres du programme Insider dans le canal Dev, Microsoft ajoute encore quelques changements.

Windows Update se met au vert et l’affiche

Microsoft annonce un changement de fonctionnement pour Windows Update, le système de gestion des mises à jour de Windows 11. Désormais, le service va essayer de programmer l’installation de mise à jour à des moments où les émissions de carbones seront plus faibles. Microsoft indique que la plupart des réseaux électriques dans le monde, comme celui de la France, reposent sur plusieurs sources d’énergie et qu’il est possible d’augmenter les probabilités d’utiliser une source d’énergie verte selon l’heure. Windows 11 va donc installer des mises à jour en arrière-plan aux heures où les énergies renouvelables sont le plus disponibles.

Sur quelles données peut se baser Microsoft pour prendre ces décisions ? La firme annonce avoir signé un partenariat avec electricityMap et WattTime qui permettent de connaitre le mix énergétique d’une région à un instant donné.

Cette fonction spéciale de Windows Update s’activera, et c’est logique, seulement si votre PC est branché au réseau électrique et non sur batterie. Difficile de connaitre l’impact réel de ce changement de méthode sur les émissions carbone causées par Windows. Toute initiative est bonne à prendre, mais l’ajout d’un message publicitaire «Windows Update est engagé à réduire ses émissions en carbone » fait davantage penser à une opération de greenwashing qu’à un changement profond.

Autres nouveautés

Meilleure gestion des abonnements

Depuis plusieurs mises à jour, les paramètres de Windows 11 intègrent un volet dédié aux abonnements que propose Microsoft. On peut y gérer son adhésion à Microsoft 365 ou au Xbox Game Pass.

Avec cette nouvelle version, Microsoft va mettre la page plus en avant dans l’interface de gestion de sa session Windows, et va permettre de gérer directement depuis Windows 11 ses méthodes de paiements.

Nouvelle interface pour « Ouvrir avec »

Comme une fuite l’avait déjà évoqué, cette version modifie l’interface du système d’ouverture de fichier par une application. La précédente interface utilisait encore le style de Windows 10, ce qui jurait avec le reste du système, notamment au niveau de la gestion des icônes.

Ce n’est pas qu’un changement esthétique. Le menu modifie sa façon de présenter à l’utilisation les applications disponibles pour ouvrir le fichier et la mémorisation du choix pour les futures ouvertures de ce type. La nouvelle interface reprend davantage l’ergonomie que l’on retrouve sur Android auxquels tout le monde est habitué. Elle a aussi l’avantage d’être plus adaptée au tactile.

Cette nouvelle build vient aussi avec son lot d’améliorations moins importantes. Microsoft note par exemple que les options proposées dans les paramètres seront plus simples à trouver pour le moteur de recherche de Windows 11.

