Windows 11 : Microsoft corrige un problème pénible

Si Windows 11 améliore beaucoup d'éléments du système, il arrive aussi avec son lot de problèmes. Microsoft les corrige petit à petit.

Au fil des mois, Windows 11 évolue et Microsoft en corrige les petits défauts. L’horloge sur le second écran est revenue et on pourra bientôt à nouveau glisser-déposer des fichiers entre les applications par la barre des tâches. Reste à corriger un autre problème assez pénible, le choix du navigateur par défaut.

Les mauvaises habitudes de Microsoft

Nous l’avions pointé du doigt très tôt : choisir son navigateur par défaut été d’une difficulté absurde sur Windows 11. Microsoft faisait absolument tout pour pousser l’utilisateur vers Microsoft Edge, son navigateur maison, plutôt que le laisser télécharger une alternative. Heureusement, Microsoft a enfin changé de position.

Il faut pour cela télécharger la mise à jour 22000.593 (KB5011563) sur Windows Update, pour le moment une mise à jour facultative. Elle intègre un certain nombre de petits changements intéressant, mais le meilleur d’entre eux est sans doute la possibilité de choisir le navigateur par défaut en un clic.

Choisir son navigateur en un clic

Rappelons qu’avec la version d’origine de Windows 11, il fallait choisir d’associer son navigateur de choix avec chaque type de fichiers rencontré sur le web, notamment le HTML. Désormais, Windows 11 intègre un bouton permettant de faire de Google Chrome, ou d’un autre navigateur, son navigateur par défaut. Ce bouton va alors associer le navigateur avec chacun des types de fichiers dont nous parlions.

Choisir un navigateur par défaut sous Windows 11 demande toujours d’aller fouiller dans les paramètres du système, mais au moins la tâche est dorénavant moins rébarbative.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.