Windows 11 : il sera enfin plus simple de définir les applications par défaut

À son arrivée, l'une des critiques principales adressées à Windows 11 était la difficulté à changer les applications par défaut : navigateur, traitement de texte, etc. De quoi avantager les applications natives développées par Microsoft. Ce dernier vient de lâcher du lest en annonçant une fonctionnalité qui va permettre de les modifier plus facilement.

Cela fait déjà un certain temps que Windows 11 est sorti. Pourtant, modifier les applications par défaut est toujours aussi difficile. Certains utilisateurs accusent Microsoft de vouloir avantager ses propres logiciels par rapport aux autres : une pratique qui pourrait d’ailleurs être remise en cause par le Digital Markets Act, une nouvelle loi de l’Union européenne. Microsoft annonce donc vouloir lancer une fonctionnalité pour permettre de modifier plus facilement ces valeurs par défaut.

Microsoft fait des concessions sur les applications par défaut dans Windows 11

Dans un billet de blog, Microsoft dit réaffirmer son approche « de longue date, qui consiste à donner aux utilisateurs le contrôle de leur PC Windows » et cela comprend les applications par défaut. La firme ajoute vouloir être plus souple et explique que « les applications tierces fonctionnant sous Windows et les applications et fonctions propres à Microsoft auront accès à des méthodes permettant d’épingler ces expériences utilisateur clés et d’orienter les utilisateurs vers la modification par défaut. » D’une manière plus compréhensible, Microsoft semble vouloir remettre les applications tierces et les siennes sur un même pied d’égalité sur Windows 11.

Cela va se concrétiser par la mise à disposition des développeurs « d’un moyen commun d’offrir la possibilité de faire de leur application la valeur par défaut ou de l’épingler à la barre des tâches », tout comme les logiciels de Microsoft. D’ailleurs, lesdites applications tierces pourront renvoyer directement vers la bonne page de paramètres et à l’emplacement approprié pour modifier l’application par défaut. En clair, imaginons que vous installiez Google Chrome : le navigateur pourrait vous proposer de modifier le navigateur par défaut dans Windows 11 et en deux clics, ce serait possible. Une solution plus rapide que ce qui existe aujourd’hui sur nos PC.

Il sera aussi plus facile d’épingler des applications à la barre des tâches

Autre fonctionnalité annoncée par Microsoft : une nouvelle API publique pour les développeurs. Il sera possible pour eux de proposer à leurs utilisateurs d’épingler leur application à la barre des tâches. De notre côté, nous pourrons soit refuser, soit accepter. On ne sait pas si cette invitation ne sera effective qu’après l’installation ou si les éditeurs pourront les envoyer à une certaine fréquence.

Ces nouveautés seront lancées dans un premier temps dans le programme Insider de Windows dans les mois à venir. Aucune date de déploiement définitif n’a été indiquée et les présentations dévoilées sont sujettes à modifications.

