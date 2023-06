Halo, Forza et Sea of Thieves sur PlayStation et Switch ? Les premières révélations du procès FTC – Microsoft

Les audiences concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft commencent aux États-Unis. Avec elles, on découvre de premières révélations sur les coulisses des constructeurs Nintendo, Xbox et PlayStation.

Le dossier du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft continue d’offrir des rebondissements. Le procès entre la FTC et Microsoft débute aux États-Unis avec de premières audiences. Pour rappel, les deux acteurs se battent devant un tribunal fédéral sur la question d’une injonction pour interdire ou non la clôture du rachat par Microsoft tant que l’autre procès entre la FTC et Microsoft, devant un tribunal administratif, n’a pas reçu son verdict. Si Microsoft gagne, la firme pourra absorber Activision sans attendre. À l’inverse, si la FTC emporte son injonction, Microsoft abandonnera très probablement son projet.

Les avocats de chaque parti ont donc commencé leur travail devant le juge en dévoilant notamment une liste de témoins et de preuves. Parmi ces dernières, il y a une liste de mail entre des cadres de Microsoft dont le contenu pourrait se révéler très juteux.

Les premières révélations

Ainsi, on peut lire dans la liste des emails que l’un concerne la possibilité d’autoriser « plusieurs store sur Xbox » dans un mail de 2020 écrit par Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming. La firme a visiblement discuté de l’ouverture de sa console à des concurrents sans aller jusqu’au bout du projet jusque-là.

On peut également trouver deux mails envoyés par Phil Spencer à Jim Ryan, le patron de PlayStation, en mai et en août 2022, soit quelques mois après l’annonce du rachat. Ces mails sont titrés « discussions sur le contenu » et concernent probablement les négociations pour garantir l’accès de PlayStation aux licences Activision. Sony a toujours refusé de signer un tel accord.

Mais le plus intéressant est sans aucun doute cette série de mails entre Jerret West et Matt Booty, respectivement chef du marketing Xbox et chef des studios internes Xbox Game Studios. L’intitulé est assez explicite : « les titres XGS vers la PlayStation et la Switch ». Les titres XGS, ce sont les titres Xbox Game Studios, c’est-à-dire développé par les studios internes de Microsoft.

C’est daté de janvier 2023 et de décembre 2022, et visiblement Microsoft réfléchit sérieusement à l’idée de proposer son catalogue de jeux sur les deux consoles concurrentes. Tout comme avec GeForce Now, la firme serait prête à commercialiser ses licences phares comme Forza, Gears, Halo ou Sea of Thieves sur d’autres plateformes pour obtenir le droit d’avaler le plus gros éditeur de jeu vidéo au monde.

La liste de témoins

Ces échanges entre la FTC et Microsoft autour de leur procès a permis aussi de dévoiler la liste des témoins attendus pour les audiences. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le juge verra défiler des responsables de premier plan. Sont ainsi listé : le patron de Microsoft Satya Nadella, le patron de Microsoft Gaming Phil Spencer, le patron d’Activision Blizzard Bobby Kotick mais aussi d’autres responsables de Microsoft comme Sarah Bond, Amy Hood, Tim Stuart ou Lori Wright.

Du côté de Sony, seul Jim Ryan, le patron de PlayStation, témoignera dans ces audiences et seulement à travers une discussion visio. Microsoft n’a pas raté cette occasion pour mettre en avant que « contrairement à Sony, nos principaux dirigeants témoigneront en personne pour répondre à toutes les questions concernant notre stratégie commerciale ». Des cadres de Nvidia et Nintendo devraient également témoigner dans cette affaire.

Les audiences dans ce procès ouvriront dès ce mercredi 21 juin et jusqu’au jeudi 29 juin.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.