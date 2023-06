« On peut mener Sony à la faillite » : que dit vraiment ce mail confidentiel de Microsoft

Un mail confidentiel de Microsoft de 2019 révèle comment la firme a réfléchi à mener une guerre de dépense avec Sony dans le secteur du jeu vidéo.

Les preuves du procès opposant Microsoft et la FTC ont permis de mettre au jour plusieurs documents confidentiels. On a appris que Microsoft avait sérieusement réfléchi à racheter de nombreux studios de jeu vidéo, dont Sega, et que la firme souhaitait migrer Windows vers le cloud.

Un autre document fait le tour du web, il s’agit d’un email envoyé en 2019 par Matt Booty, le patron des Xbox Game Studio. Il y discute de la stratégie que devrait adopter Microsoft dans les temps à venir. Le courrier est adressé à Tim Stuart, en charge des finances chez Xbox.

Empêcher l’avènement d’un Disney du jeu vidéo

Dans ce mail, Matt Booty explique qu’une opportunité se présente devant Microsoft. La firme pourrait « mener Sony à la faillite » dans une course aux dépenses. Dans le détail, on comprend qu’il ne s’agit pas à ce moment de procéder à des rachats massifs, mais plutôt d’investir lourdement dans le Xbox Game Pass. En effet, en 2019, nous sommes avant les rachats d’Activision Blizzard et de Bethesda par Microsoft. Matt Booty estime qu’il serait opportun pour Microsoft de dépenser 2 ou 3 milliards de dollars en 2020 pour éviter à un nouveau géant du jeu vidéo de se former et de devenir inarrêtable.

On comprend qu’il craint surtout que se reproduise dans le jeu vidéo ce qu’il s’est produit dans le monde du cinéma avec Disney. Il pointe du doigt la taille que pourrait prendre Sony, le chinois Tencent ou les géants Amazon et Google dans les années à venir.

En 2019, Google vient tout juste de lancer Google Stadia et d’après Matt Booty, la firme à au moins trois ou quatre ans de pouvoir réellement développer des jeux en interne. Finalement, Google fermera ses studios 15 mois seulement après le lancement, avant de fermer complètement Stadia. Concernant Amazon, il souligne que le géant américain a bien eu du mal à concrétiser ses projets dans le jeu vidéo. Depuis ce mail, la marque a bien réussi à sortir quelques jeux, mais il est vrai qu’Amazon Luna en est encore à ses balbutiements.

Il en conclut que Sony est le seul véritable acteur du jeu vidéo en mesure de concurrencer Microsoft sur le long terme sur la question des services d’abonnement.

Microsoft veut devenir leader du jeu vidéo

Dans un autre document daté de juin 2022, on peut lire dans la stratégie de Microsoft que la firme a une grande ambition dans le jeu vidéo. Elle veut tout simplement devenir leader du secteur d’ici à 2030, soit en seulement huit ans. Cela impliquerait de « doubler le chiffre d’affaires » généré par Xbox. Il ne fait aucun doute que le rachat d’Activision Blizzard serait un grand accélérateur en la matière.

Derrière la phrase de Matt Booty qui peut facilement faire les gros titres, il est donc surtout question de la course au contenu que mènent les géants du divertissement. Une course à laquelle participe également Sony, qui n’hésite pas à signer des contrats d’exclusivités privant les plateformes de Microsoft de plusieurs jeux phares.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).