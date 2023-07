Xbox Game Pass : la super méthode pour payer l’abonnement deux fois moins cher s’arrête

Microsoft met fin à une très généreuse offre d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate qui permettait de payer deux fois moins cher pour le service.

Depuis le lancement du Xbox Game Pass Ultimate en 2019, il était possible de s’abonner à un tarif très réduit à l’abonnement premium de Microsoft. En effet, la marque avait une politique très généreuse vis-à-vis de ses abonnés Xbox Live Gold. Si vous aviez jusqu’à 36 mois d’abonnement Xbox Live Gold prépayé sur votre compte et que vous vous abonniez au Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft appliquait un taux de conversion 1:1. Autrement dit, vous repartiez avec 36 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, pour le prix de 36 mois d’abonnement Xbox Live Gold, un abonnement vendu deux fois moins cher.

Après quatre ans où Microsoft permettait cette conversion très intéressante, le fabricant resserre l’étau.

L’ère des prix plus élevés

Désormais, l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate depuis un abonnement Xbox Live Gold provoquera une conversion bien moins généreuse qui suivra la différence de prix entre les deux services. Autrement dit 3 mois d’abonnement au Xbox Live Gold donneront 2 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. L’information a été dévoilée par Tom Warren, journaliste de The Verge. Nous avons demandé la confirmation à Xbox France qui n’a pas répondu au moment de la publication de cet article.

Ce changement de politique de Microsoft suit aussi l’augmentation du prix de l’abonnement. Depuis ce jeudi 6 juillet 2023, le Xbox Game Pass pour console est facturé 10,99 euros par mois (contre 9,99 euros par mois auparavant). Le Xbox Game Pass Ultimate est passé de 12,99 euros par mois à 14,99 euros par mois. Microsoft laisse un mois de répit aux abonnés au service avec un changement de prix effectif à partir du 13 août pour les renouvellements.

Il est clair que Microsoft est passée dans une nouvelle phase du Xbox Game Pass où la firme va moins chercher à acquérir de nouveaux abonnés et davantage augmenter la profitabilité de son service pour les abonnés actuels. C’est une étape classique pour les services de contenu par abonnement par laquelle est passé également Netflix.

En attendant le lancement très attendu de Starfield pour le début du mois septembre, les mauvaises nouvelles s’enchainent pour les clients de la marque qui doivent mettre en adéquation une baisse de la quantité et de la qualité des nouveaux jeux dans le catalogue, un vide que Redfall n’a pas vraiment pu combler, avec une hausse des prix. Et ce, alors que Sony est toujours en phase de croissance avec son PlayStation Plus Extra dont le catalogue s’enrichit mois après mois.

On imagine que Microsoft préfère justement enchainer les mauvaises nouvelles maintenant pour prendre un départ plus positif avec le lancement de Starfield, d’une nouvelle Xbox Series S, et peut-être le rachat d’Activision Blizzard.

