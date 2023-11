Windows 11 23H2 est enfin là : qu’attendre de la mise à jour majeure de Windows 11 ?

Vous pouvez dès maintenant mettre à jour Windows 11 vers la version 23H2. Au programme : des tonnes nouveautés liées à l'IA avant l'arrivée de Windows 12 l'année prochaine.

Microsoft met enfin à disposition sa très attendue mise à jour 23H2 sur Windows 11, avoir en avoir testé plusieurs fonctionnalités auprès des membres Windows Insiders.

Annoncée comme LA mise à jour majeure de cette année pour l’OS, elle accueille des fonctionnalités, donc on vous parle depuis des mois sur Frandroid.

Quoi de prévu dans Windows 11 23H2 ?

Beaucoup de choses attendues dans cette nouvelle version font déjà partie de la dernière mise à jour (Moment 4) pour Windows 11 22H2 dont nous vous parlions en septembre dernier. Vous y retrouverez ici les ajouts majeurs que nous vous avions présentés.

À commencer par Copilot, l’assistant IA de Windows qui vous aide à être plus productif. La fonctionnalité n’est pas encore disponible en Europe, mais ne devrait pas tarder après une mise en conformité de Microsoft par rapport aux réglementations de l’Union européenne.



Pour aller plus loin

Windows Copilot n’est pas disponible en France : comment l’utiliser quand même

Les autres nouveautés concernent Paint, qui s’améliore grandement lui aussi grâce à l’intelligence artificielle, avec notamment une fonction pour isoler un élément de l’image ou encore l’arrivée des calques comme dans Photoshop ou Gimp.

Paint propose désormais une fonctionnalité d’IA générative avec Cocreator, qui vous permettra de générer une image selon une requête avec un style graphique prédéfini.

Dans les autres nouveautés de cette mise à jour, on retrouve des améliorations pour Clipchamp, le logiciel de montage vidéo de Windows 11, qui vous recommande désormais un montage grâce à l’IA. L’outil de capture d’écran de l’OS vous permet enfin de sélectionner du texte (il était temps) et l’application Google Photos exploite aussi l’IA pour flouter l’arrière-plan de vos photos.

Au niveau du système, Windows 11 supporte dorénavant nativement les Passkeys, vous permettant d’utiliser Windows Hello pour vous connecter à vos services sans utiliser vos mots de passe. Et pour les possesseurs d’ordinateurs portables, la gestion de l’alimentation a été améliorée avec une fonctionnalité d’atténuation de la luminosité automatique.

Dans les vraies nouveautés de cette mise à jour, l’application Chat est remplacement par une version gratuite de Microsoft Teams et se retrouvera sur votre barre des tâches. Et au sein des paramètres, vous pourrez reconnaitre les applications systèmes de Windows, qui auront leur menu dédié.

Comment installer Windows 11 23H2 ?

Si vous avez déjà installé la toute dernière version de Windows 11 22H2, alors cette mise à jour ne devrait prendre que quelques minutes. Si à tout hasard, vous ne voyez pas la mise à jour dans Windows Update, veillez à bien cocher l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ».

Si par ailleurs, vous avez une plus ancienne version de Windows 11, le 21H2 par exemple, alors le processus sera plus long et nécessitera un redémarrage.