Microsoft revient timidement à l’attaque avec sa polémique fonctionnalité Recall

Pensé comme une nouveauté majeure de la nouvelle version de Windows, Recall est finalement devenu un boulet pour Microsoft. L’entreprise espère tout de même lancer sa fonctionnalité d’IA d’ici à 2025.

Source : Microsoft

C’est une nouveauté qui ne veut pas mourir. Malgré le fait que la fonctionnalité Recall de Microsoft ait été prise dans de très nombreuses polémiques depuis son annonce, Microsoft n’a pas complètement renoncé à prendre des captures d’écran de tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Comme l’indique une sobre mise à jour sur le site du constructeur, la fonctionnalité devrait arriver en octobre sur la branche « Insider » de Windows.

Pour rappel, Recall a été annoncé en mai 2024 et devait permettre aux utilisateurs et utilisatrices de ne plus jamais rien perdre sur son ordinateur grâce à un savant mélange de captures d’écran en continu et de reconnaissance de caractères dopé à l’IA. Censé arriver en juillet (avec les nouveaux PC Copilot+), le lancement de la fonctionnalité a été retardé et Microsoft a ensuite annoncé que l’outil serait désactivé par défaut en raison des risques de sécurité qu’il pose.

Un lancement (très) retardé

Malgré tout, l’entreprise n’a pas totalement enterré son idée donc. Celles et ceux qui sont vraiment attachés à l’idée d’une IA omnisciente pourront donc tester la fonctionnalité en s’inscrivant au programme Windows Insider et en attendant patiemment le mois d’octobre.

Windows Recall va s’équiper de fonctionnalités de sécurité bienvenues //Source : Microsoft

« Nous avons ajusté notre stratégie de lancement afin de tirer parti de la précieuse expertise de notre communauté Windows Insider avant le lancement de Recall », explique le responsable de Windows dans un billet de blog. « La sécurité continue d’être notre priorité n° 1 » tente de rassurer Pavan Davuluri. La nouvelle formule de Recall devrait être chiffrée et exiger une authentification au moment d’accéder aux données.

L’ombre d’un flop ?

Avec un lancement en bêta prévu pour octobre, il ne faudra pas s’attendre à voir Recall arriver sur les versions stables de Windows avant probablement le début d’année 2025. Ce genre de fonctionnalité a en effet tendance à rester quelques très longues semaines en test avant d’être déployé plus globalement. À noter qu’il faudra bien sûr un PC Copilot+ pour en profiter, l’outil ne tournant pas (officiellement) sur les machines Intel.

Recall risque donc d’arriver officiellement sur Windows plus de 6 mois après avoir été dévoilé pour la première fois. Autant dire que l’effet d’annonce est un peu raté et qu’un tel retard couplé à des ambitions largement revues à la baisse risque de transformer cet outil en flop discret pour Microsoft.