Xbox Series X : les cartes mémoires feraient leur retour sur console - Frandroid.

Le port mystérieux à l'arrière de la Xbox Series X serait bien prévu pour étendre le stockage SSD de la console. Cela marquerait le retour des cartes mémoires sur console.

La prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X, continue de se dévoiler petit à petit. En janvier, les photos du prototype de la console ont permis de confirmer la connectique à l’arrière de la machine.

Une extension du stockage SSD

Les photos montraient toutefois un mystérieux port, non étiqueté, entre le port HDMI et le port audio S/PDIF. Nous avions alors émis l’hypothèse que ce port était un port d’extension du stockage SSD de la console.

Le journaliste Brad Sams a pu confirmer cette hypothèse en se renseignant auprès de ses sources. D’après ces dernières, la Xbox Series X proposera un port spécifique permettant d’étendre le stockage.

Des jeux qui prennent de la place

La PlayStation 5 et la Xbox Series X vont toutes les deux intégrer un stockage interne SSD particulièrement rapide. Cela devrait permettre de développer de nouvelles chances dans les jeux vidéo, et réduire à néant les temps de chargement.

Problème, le stockage SSD coute encore relativement cher, et les jeux vidéo prennent de plus en plus de place. Red Dead Redemption 2 s’était fait remarquer pour ses 107 Go demandés pour être installés sur Xbox One.

Sony a déjà annoncé que les jeux PS5 pourront être modulaires pour occuper moins de place, en installant par exemple que le mode solo d’un jeu. La marque a également précisé qu’avec la vitesse optimale des SSD, les développeurs n’auront plus à dupliquer certains fichiers comme ils le faisaient avec les disques durs.

Les deux firmes sont donc clairement en train de réfléchir à permettre l’installation du plus de jeux possible sur un stockage certes rapide, mais limité. Il faut s’attendre à un espace limité à 1 To au lancement, de quoi installer un peu moins de 9 jeux comme Red Dead Redemption 2.

La carte mémoire pour avoir plus de jeux

La solution de Microsoft passerait donc entre autres par l’intégration de ce port d’extension à l’arrière de la console. Cela signifie que les joueurs devraient pouvoir acheter des « cartes mémoires » SSD vendues par Microsoft pour étendre le stockage.

L’interface ne se fera pas en USB, dont le débit reste en général limité à 5 ou 10 Gb/s (USB 3.0 et USB 3.1).

Brad Sams émet l’hypothèse d’une utilisation des cartes CFExpress pour le moment utilisée dans le domaine de la photographie. Les prix sont toutefois très élevés : 200 euros pour une carte 64 Go dont la taille ne sera même pas suffisante pour stocker un jeu AAA.

De notre côté, nous penchons plutôt pour l’utilisation des SSD M.2 NVMe au format 2230. C’est ce type de SSD ultra compact qui est intégré à la Surface Pro X et au Surface Laptop 3. Deux machines où Microsoft fait la promotion de SSD interchangeables.

Les prix de ces stockages sont bien plus raisonnables : 130 euros environ pour un SSD de 512 Go par exemple.

Bien sûr, on n’imagine que ce SSD viendra directement se glisser derrière la Xbox. Il faudrait imaginer un boitier le rendant plus facilement manipulable par le grand public et ne montrant pas directement le circuit imprimé du stockage.

Microsoft devrait présenter en détail la Xbox Series X, et on l’imagine sa solution de stockage externe, lors de l’E3 en juin.