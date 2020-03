Xbox Series X : l’immersion passera aussi par la qualité audio

Un studio de développement aurait indiqué que la Xbox Series X aurait une puce audio dédiée. Les sound designers n'auront donc pas à se battre pour partager la puissance du CPU avec les développeurs.

La qualité du son est presque aussi importante que celle de l’image lorsqu’il s’agit d’un média visuel et sonore comme le cinéma ou le jeu vidéo. Malgré cela, il est souvent mis au second plan, la qualité d’image étant privilégiée, pour des questions techniques ou financières.

Selon VGC néanmoins, ce ne serait pas le cas avec la Xbox Series X, la future console de Microsoft. En effet, le studio Ninja Theory (Hellblade, DmC, Enslaved…) aurait indiqué que la Xbox Series X possèderait une puce audio dédiée.

Daniele Galante, sound designer du studio, aurait indiqué au site que « nous allons avoir une puce dédiée pour travailler avec l’audio, ce qui signifie que nous n’aurons finalement pas à nous battre avec des programmeurs et des artistes pour la mémoire et la puissance du processeur ».

Ray-tracing audio

Cette annonce n’est pas très étonnante en soi. En effet, Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes chez Xbox, avait déjà confirmé que la console serait capable de « ray tracing audio ». Comprenez par là que, comme pour du ray tracing visuel, la trajectoire du son sera calculée selon la position du personnage du joueur et la source du bruit, permettant de profiter d’un meilleur réalisme, et donc d’une meilleure immersion.

Selon toute vraisemblance, le GPU de la Xbox Series X, en plus d’être capable de déployer 12 TFlops de puissance, aura des cœurs dédiés au ray tracing. Il est donc assez clair qu’une puce dédiée à la gestion du ray tracing audio est loin d’être aberrante.

Rappelons que, de son côté, Sony compte également ne pas délaisser l’audio et promet de supporter « l’audio 3D » sur la PlayStation 5, utilisant une accélération matérielle.

Des jeux moins limités

Il est clair que la prochaine génération de consoles devrait pousser les caractéristiques au maximum pour offrir une nouvelle expérience aux joueurs sur tous les points. Grâce à ses améliorations matérielles dédiées à l’audio, les développeurs et sound designers ne seront plus limités — ou tout du moins, moins limités — dans leur travail et pourront proposer une expérience toujours plus complète et immersive.

On imagine sans problème un champ de bataille dans un FPS avec le chaos visuel ET auditif d’une telle scène par exemple. Les explosions, les coups de feu, les cris et les râles des soldats… attention au syndrome post-traumatique.