Xbox Series X : la France est dans les pays prioritaires, la production débute

La directrice de Xbox France a confirmé que la Xbox Series X était entrée en production de masse. La France fait partie des pays propriétaires pour obtenir un stock de consoles suffisant.

Y aura-t-il des consoles next-gen pour tout le monde ? La crise que traverse le monde pose forcément des questions sur les capacités de production des appareils high-tech dont nous sommes friands.

Concernant la Xbox Series X, Phil Spencer s’était montré rassurant en indiquant que la production de console ne devrait pas, a priori, être impacté par la situation. Il était plus inquiet concernant le développement des jeux.

Le site Xboxygen a pu poser des questions à Ina Gelbert, directrice de Xbox France, concernant le lancement de la nouvelle console dans l’hexagone.

Pas de problème prévu en France

Avec la Xbox Series X, Microsoft vise un lancement plus important que celui de la Xbox One, dans plus de régions du monde. Phil Spencer, le patron de Xbox, avait notamment émis des regrets concernant la gestion du marché japonais par la marque. La Xbox One était en effet sorti près d’un an après le reste du monde au pays du soleil levant.

Si l’on parle plus précisément du lancement français, Ina Gelbert se veut confiante, bien que la situation sanitaire ne permet pas d’être définitif.

Aujourd’hui je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas. Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde… ça, on n’y pourra pas grand-chose.

Sur le nombre d’unités disponibles, Ina Gelbert indique que la France sera dans les pays prioritaires.

En tout cas dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez… C’est toujours une grande question, et c’est là qu’on rentre dans des discussions pour nous, et c’est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d’autres pays.

Elle en profite également pour confirmer une information qui faisait l’objet de rumeurs depuis quelques semaines. Oui la Xbox Series X est bien entrée en production. Elle répond clairement à l’affirmative quand le site Xboxygen pose la question.

Ah oui. C’est énormément de travail de lancer des consoles comme ça, vu le nombre de composants, etc. Les lignes à mettre en place dans les usines… Il y a énormément de travail.

Reste à déterminer la date de sortie précise de la console, et son prix de lancement. Une production de masse dès le mois de mai pourrait indiquer une sortie assez tôt dans la dernière partie de l’année. À titre de comparaison, l’iPhone entre en général en production autour du mois de juin, pour une commercialisation entre septembre et octobre.

L’autre hypothèse est une production à un plus grand nombre d’unités de la console, afin de couvrir ce lancement généralisé dans de nombreux pays qu’évoque Ina Gelbert.

Récemment, Xbox France avait également déclaré préparer le lancement de Xbox All Access pour le lancement de la Xbox Series X. Cette offre d’abonnement qui permet de payer la console en plusieurs fois, plutôt qu’une seule à l’achat.