Xbox Series X : Microsoft n’a pas imposé le cross-gen Xbox One à ses développeurs

Alors que Microsoft semblait avoir imposé à ses studios un portage de leurs jeux Xbox Series X sur la Xbox One actuelle, Phil Spencer a confirmé que c'était au seul choix des développeurs et que l'éditeur ne leur imposait pas de portage cross-gen.

Depuis quelques mois, une crainte grandit doucement auprès des joueurs de console. Il faut dire qu’en novembre dernier, Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios chez Microsoft, avait annoncé que, pendant les deux premières années de la Xbox Series X, les développeurs des différents studios Xbox développeraient également des versions de leurs jeux pour la console actuelle, la Xbox One. Une position qui semble avoir été adoucie.

En effet, à l’occasion d’une interview accordée ce vendredi à la chaîne YouTube GameStar, Phil Spencer, patron de la division Xbox chez Microsoft, semble avoir mis de l’eau dans son vin. Le cadre de Microsoft explique qu’il ne s’agira pas d’une obligation pour tous les studios Microsoft et que l’objectif de la firme est avant tout de laisser les développeurs concevoir les jeux qu’ils ont imaginés :

Donc je pense que ce que vous avez entendu de la part de Matt et ce que diront nos créatifs, c’est que nous avons une vision pour chaque jeu que nous développons et cette vision commence avec le joueur, pas avec l’appareil. Si un créateur vient nous voir pour dire « non, je veux vraiment me concentrer sur la prochaine génération » avec ses jeux, nous y sommes complètement ouverts et nous les soutiendrons. Si un créateur vient nous voir pour dire « j’ai une vision pour atteindre ces consommateurs avec différentes machines et différentes générations », nous le soutiendrons.

L’extrait est à retrouver, en anglais, à partir de 17 minutes dans la vidéo ci-dessous :

Reste que dans les faits, même s’il ne s’agit pas d’une obligation pour les développeurs Xbox Game Studios, tous ont décidé de développer leurs prochains jeux pour les deux plateformes, la Xbox Series X et la Xbox One. Un choix qui n’est donc pas imposé par Microsoft, mais auquel semblent avoir souscrit les différents studios de la firme.

La crainte d’une qualité freinée par la Xbox One

La principale crainte des joueurs autour de cette disponibilité cross-gen est un potentiel ralentissement des jeux sur Xbox Series X. Certains craignent en effet que les jeux développés sur Xbox Series X ne soient pas aussi bluffants graphiquement, puisqu’ils devront être également compatibles avec les performances proposées par la Xbox One. Sur ce point, Phil Spencer avait déjà tenté de rassurer la communauté la semaine dernière en comparant avec les jeux PC : « Vous pouvez même constater, avec certains de nos propres jeux consoles first-party, et même chez nos concurrents, que la version la plus riche est la version PC. Pourtant, l’écosystème PC est le plus diversifié en termes de matériel, quand on pense aux CPU et GPU d’il y a des années qui sont là ».

On en saura plus sur les jeux disponibles au lancement de la Xbox Series X dans les prochains jours. En effet, Microsoft organisera une conférence le 23 juillet prochain pour dévoiler le line-up de lancement. La Xbox Series X doit quant à elle sortir en fin d’année à un prix qui n’a pas encore été annoncé.