Xbox Live Gold : la liste des jeux offerts en septembre 2020

Précision, humour, découverte et tir sont au programme de septembre pour les abonnés au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass Ultimate. Pas moins de quatre jeux sont offerts pour fêter la rentrée dont Tom Clancy's The Division ou encore Blob 2

Et une fournée de rentrée pour les abonnés au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass Ultimate ! Microsoft a dévoilé la nouvelle liste de titres offerts en septembre. Que vous soyez plutôt jeux de tir ou point’n’clic, petit ou grand, désireux de jouer seul ou à plusieurs, il y a de quoi satisfaire tous les joueurs parmi les Games with Gold du mois.

Et pour accompagner ces nouveaux venus, vous pourrez aussi profiter des nouveautés en cous de déploiement sur l’interface Xbox One.

Les jeux offerts sur Xbox One

Tom Clancy’s The Division

The Book of Unwritten Tales 2 (du 16 septembre au 15 octobre)

Armed and Dangerous (du 16 au 30 septembre)

de Blob 2 (jusqu’au 15 septembre)

The Division emmène les joueurs dans un New York en plein chaos après qu’un virus a frappé le pays lors du Black Friday. Il faudra tenter de mater les groupes qui ont pris possession de la ville en réunissant La Division, des civils entraînés en secret pour reprendre le contrôle lorsque toute forme d’autorité a disparu. Jouez à plusieurs en ligne ou seul pour tenter de sauver la civilisation et rétablir l’ordre.

Armed and Dangerous est également à réserver aux as de la gâchette virtuelle. Les rebelles des Lionhearts vous attendent pour sauver le monde… en essayant de ne pas le détruire ! Humour, parodie et décharge d’adrénaline s’offrent à vous.

Si vous êtes amateur d’humour et de parodie, mais dans un cadre plus léger et moins trash, The Book of Unwritten Tales 2 va vous ravir. Ce point’n’clic met en scène des personnages excentriques, dans un univers d’aventure fantastique. A vous de les aider à accomplir leur destinée qu’une prophétie leur a prédit. De Blob 2 s’adresse aussi aux joueurs en quête d’aventures colorées et fun avec ses niveaux à explorer et ses boss à combattre, en solo ou à plusieurs.