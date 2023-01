Comment Motorola veut dépoussier le smartphone pour pro avec le Lenovo ThinkPhone

Lenovo profite de la présence de Motorola dans son portefeuille pour lancer une nouvelle marque de téléphone inspirée des ThinkPad. Le Lenovo ThinkPhone by Motorola est né.

Les vrais savent. Le petit bouton rouge au milieu du clavier des PC Lenovo est iconique. Pour célébrer le 30e anniversaire des ThinkPad, le géant chinois a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure : le lancement d’un smartphone présenté au CES 2023.

Rappelons s’il est besoin que Motorola appartient au groupe chinois depuis 2017 maintenant. Lenovo s’est donc logiquement appuyé sur la présence d’un constructeur historique de smartphone dans son portefeuille et même le nom du produit le souligne. Voici donc le Lenovo ThinkPhone by Motorola.

Le nom ThinkPhone fait évidemment référence aux ThinkPad. Et quoi de mieux pour leur rendre hommage que d’intégrer un bouton rouge sur le flanc gauche du téléphone ? Cette « Red Key » comme l’appelle Lenovo donne accès immédiatement « aux applications d’entreprise et de terrain » et permet « d’intégrer instantanément les expériences mobiles et PC. » Il conviendra de voir comment cela se traduit en conditions réelles.

Un accent très pro peu étonnant

Forcément, vu le pedigree du constructeur, on s’attend à un téléphone très pro, pour ne pas dire BtoB. Tous les classiques du genre sont là, à commencer par la robustesse du téléphone, protégé par du Gorilla Glass Victus et la certification IP68.

Lenovo garantit un déploiement en flotte en Zero Touch et assure la gestion de l’ensemble du parc avec des solutions comme Moto OEMConfig ou Moto Device Manager. Autre problématique adressée, le téléphone propose beaucoup de solutions liées à la sécurité, comme le Moto Threat Defense. Le ThinkPhone est aussi livré avec un processeur dédié à cette problématique, le Moto KeySafe, qui ajoute une couche de sécurité en isolant les codes PIN, mots de passe et données chiffrées.

On retrouve également un des éléments signatures de Motorola, la solution Ready For qui permet de connecter un téléphone soit à un écran, soit à un PC. Celle-ci fonctionne plutôt bien et autorise notamment le transfert de données rapidement ou le streaming d’une application Android directement sur le PC. Il est aussi possible, pour les télétravailleurs, d’utiliser la webcam du ThinkPhone, en principe de meilleures factures que celle de n’importe quel PC portable, lors d’un appel sur l’ordinateur.

Sur le papier, on se rapproche d’une configuration haut de gamme avec un Snapdragon 8+ Gen 1. L’écran est une dalle de 6,6 pouces FHD+ et Lenovo promet jusqu’à 36 heures d’autonomie. Une charge 68 W efficace complète le tout. Au dos, on trouve un capteur 50 mégapixels.

Le Lenovo ThinkPhone sera disponible en Europe dans les mois à venir. Le prix n’est pas encore connu à l’heure où ces lignes sont écrites.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.