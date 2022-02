Qui est SRD, le studio de jeux vidéo tout juste racheté par Nintendo ?

Nintendo annonce ce matin le rachat d'un studio de jeu vidéo : SRD. Un partenaire de l'ombre historique de la firme japonaise.

Pas une semaine ne passe sans l’annonce d’un rachat de studio dans l’industrie du jeu vidéo. Après l’annonce massue du rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft, ou plus récemment le rachat de l’allemand Daedalic Entertainment par le français Nacon, voilà que Nintendo annonce discrètement l’acquisition de SRD Co., Ltd.

Le constructeur avait pourtant promis de ne pas se lancer dans la course aux rachats de studios il y a seulement quelques semaines. Il s’agit en réalité d’une autre stratégie poursuivie par Nintendo depuis plusieurs mois, sur fond de restructuration de l’industrie du jeu vidéo.

De Donkey Kong à Animal Crossing, un partenaire de longue date

SRD est un studio japonais situé à Kyoto, comme Nintendo, qui comprend 139 employés (au mois d’avril 2021) et qui a été fondé en janvier 1979. Depuis sa création, il s’agit d’un partenaire de travail exclusif de Nintendo pour l’assister sur la réalisation de nombreux jeux.

On peut retrouver SRD aux crédits de titres parmi les plus anciens de Nintendo comme Donkey Kong en 1983, Super Mario Bros. en 1985 ou The Legend of Zelda en 1986, trois jeux de la Nintendo NES, première console de salon du constructeur. De nos jours, SRD est encore un partenaire privilégié de Nintendo qui travaille sur des titres prestigieux comme The Legend of Zelda Breath of The Wild ou Animal Crossing New Horizon.

Pourquoi Nintendo rachète SRD ?

Nintendo a annoncé ce matin le rachat de SRD pour une clôture prévue dès le 1er avril 2022. Il ne faudra donc qu’un mois pour Nintendo avant de finaliser ce rachat là où Microsoft prévoit un an et demi pour le rachat d’Activision Blizzard King. Cela montre à quel point il s’agit d’une acquisition mineure qui ne devrait pas avoir d’impact trop important ni sur l’industrie ni sur Nintendo.

Alors pourquoi la firme a-t-elle décidé d’acheter SRD ? Nintendo indique dans son communiqué qu’il s’agit de « renforcer la gestion de SRD et sécuriser ses ressources en développement pour Nintendo ». Autrement dit, Nintendo ne va pas se lancer dans une guerre de rachat pour étendre son nombre de licences ou sa capacité de développement, mais la firme est témoin comme nous de la consolidation du marché. Elle se doit donc de réagir pour être certaine que des partenaires ne se font pas racheter, notamment par le voisin Tencent.

C’est aussi pour cette raison que Nintendo a fait le choix de racheter le studio Next Level Games en 2021, aujourd’hui à la tête du projet Mario Strikers Battle League pour Nintendo Switch.

