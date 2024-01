Nintendo Switch 2 : la console va-t-elle nous surprendre ?

La prochaine console de Nintendo est attendue avant la fin de l'année 2024. Nintendo pourrait limiter la prise de risque en proposant une simple Switch de nouvelle génération.

Que nous réserve Nintendo pour sa console de nouvelle génération ? Si Sony et Microsoft nous ont habitués à simplement proposer des consoles plus puissantes, on peut toujours compter sur Nintendo pour inventer ou proposer de nouveaux concepts. Est-ce que ce sera encore le cas pour la nouvelle console ? Rien n’est garanti pour autant en raison du contexte de son lancement.

Succéder à un énorme succès

Les ventes de Nintendo Switch ont commencé à ralentir et on a compris que la marque avait déjà fait des démonstrations de la nouvelle machine devant des développeurs. Cela fait 7 ans que la Switch est sur le marché et tout colle pour imaginer une sortie de la prochaine génération en 2024.

Cette nouvelle machine doit succéder à la Nintendo Switch qui s’est écoulée jusqu’à présent à plus de 130 millions d’exemplaires, en faisant une des consoles les plus populaires de tous les temps. On est très loin du contexte de transition depuis la Wii U qui était un échec commercial.

Et c’est là tout l’enjeu, Nintendo veut absolument éviter de se vautrer comme la marque l’a déjà fait par le passé avec la transition de la Wii (101 millions d’exemplaires vendus) à la Wii U (13 millions d’unités vendues).

C’est aussi pour cette raison que la marque va sans doute prendre son temps avant de présenter officiellement la machine. Il n’est pas question totalement d’arrêter les ventes de la Switch avant la sortie commerciale de la nouvelle console.

Une simple Nintendo Switch 2 ?

On en arrive à l’analyse de Serkan Toto pour Kantan Games basé à Tokyo au Japon. Il estime que Nintendo devrait commercialiser en 2024 une simple Nintendo Switch 2, un successeur reprenant le même concept que la Nintendo Switch. Son prix de vente serait de 400 dollars, soit 100 dollars de plus que le lancement de la Switch, avec des jeux commercialisés à 70 dollars, le même prix que les jeux PS5 et Xbox Series.

La prochaine console est également susceptible d’être une itération plutôt qu’une révolution. Nintendo pourrait ajouter quelques fioritures à l’appareil, mais il sera similaire à la Switch actuelle

Une analyse que l’on partage en faisant le point sur nos attentes vis-à-vis d’une Nintendo Switch 2. À ce stade, il semble peu probable que Nintendo s’essaie à un tout nouveau concept. Une nouvelle version plus puissante de la Switch, qui permet de garantir une totale rétrocompatibilité des jeux, serait plus sage et moins couteuse pour la firme.

Il ne faut toutefois pas écarter l’intégration de nouveautés pour augmenter l’immersion dans les jeux. On pense à un nouveau design des Joy-Con qui permettrait de nouvelles fonctions. On a vu Sony proposer une belle innovation avec les gâchettes adaptatives sur la DualSense. Nintendo pourrait très bien s’en inspirer sans que cela bouleverse le concept de console hybride.

Concernant le prix des jeux, il a déjà augmenté aux États-Unis sur la fin de la génération de la Switch. En effet, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est commercialisé à 69,99 dollars, l’équivalent des jeux à 80 euros chez nous. On peut imaginer que les plus gros jeux Nintendo puissent passer à 80 euros en France. En revanche, la firme a l’habitude de proposer une grande gamme de prix, et les jeux moins ambitieux seront sans aucun doute toujours proposés à des prix plus doux, entre 30 et 70 euros.

Si Nintendo reprend le calendrier de Microsoft et Sony pour le lancement d’une console, on peut s’attendre à de premières informations officielles autour du mois de juin, pour un lancement commercial à l’automne.