Nintendo Switch 2 : la fonctionnalité GameChat nécessitera un numéro de téléphone

Nintendo va demander de renseigner un numéro de téléphone valide pour utiliser GameChat sur sa prochaine console, la Switch 2.

Pour profiter de la fonctionnalité de chat vocal et de partage d’écran en direct sur Nintendo Switch 2, vous devrez disposer d’un compte Nintendo et d’un numéro de téléphone. Mais pourquoi ?

Intrusion dans les données personnelles ou mesure de sécurité ?

De nos jours, la moindre information personnelle demandée peut faire peur ; et à raison. Après les très nombreuses affaires de données volées ou revendues, il est tout à fait normal que nous soyons toutes et tous devenus plus pointilleux lorsqu’une entreprise nous demande, par exemple, notre numéro de téléphone sans que ça ne soit vraiment utile à première vue.

Mais alors, à quoi joue Nintendo exactement ? Comme relayé par TimelessToad sur le sub Reddit dédié à la Switch 2, le site officiel de big-N mentionne que pour utiliser GameChat, les joueuses et joueurs auront besoin d’un abonnement actif au Nintendo Switch Online, d’une connexion d’internet et d’un numéro de téléphone mobile lié au compte Nintendo.

C’est juste le jeu de la modération à la Nintendo

Mais il faut se rassurer tout de suite, autant que faire se peut : non, Nintendo ne compte pas vous appeler à 23 heures pour vous vendre une nouvelle assurance habitation (le démarchage sans consentement étant de toute façon interdit depuis peu). Ce type d’obligation existe chez bien des entreprises et le but est simple ; en obligeant les joueuses et joueurs à disposer d’un numéro de téléphone vérifié, cela met en déroute les potentiels comptes créés uniquement pour le spam, ou pour des utilisations visant à nuire à d’autres personnes (et surtout les enfants).

Ce n’est pas la seule chose mise en place par Nintendo pour sécuriser son GameChat, puisqu’il a été officialisé que les serveurs garderont en mémoire les trois dernières minutes de vidéo et d’audio lorsqu’une personne est signalée. Ainsi, il sera possible pour la modération de comprendre le problème et de prendre les mesures nécessaires et en cohérence avec ce qu’il s’est passé. Dans tous les cas, nous ne pouvons que déconseiller aux parents de laisser de jeunes enfants seuls avec une telle fonctionnalité.