Switch : Nintendo facilite le téléchargement des mises à jour de jeux même si vous n’avez plus de stockage

Nintendo a mis à jour le système de la Switch afin de permettre de supprimer les données d'un jeu avant de télécharger sa mise à jour en cas de stockage trop restreint.

Alors que Nintendo vient tout juste de présenter sa nouvelle console Switch OLED, ce n’est pas là la seule nouveauté apportée aux consoles du constructeur japonais. La firme a également annoncé une mise à jour du système de ses Nintendo Switch.

Cette version 12.1.0 du système de la Nintendo Switch, disponible depuis le 5 juillet dernier, vise en fait à simplifier l’installation de mises à jour de jeux. Concrètement, si vous téléchargez la mise à jour d’un jeu, mais que votre console n’a plus suffisamment de stockage disponible dans sa mémoire interne ou sur la carte microSD, vous pourrez désormais supprimer les anciennes données avant le téléchargement pour libérer de l’espace.

Bien évidemment, Nintendo indique également qu’il ne sera plus possible de profiter du jeu en cours de mise à jour, les anciennes données étant désormais supprimées.

Un stockage plus important sur la nouvelle Switch OLED

Rappelons que la Nintendo Switch propose un stockage interne plutôt restreint avec seulement 32 Go. C’est là l’une des principales améliorations apportées par la nouvelle déclinaison de la console, la Nintendo Switch OLED, qui intègre quant à elle 64 Go de stockage. Bien évidemment, il sera également possible d’installer d’autres jeux ou mises à jour à l’aide du support pour carte microSD.

Outre cette nouvelle fonctionnalité, Nintendo a également annoncé des « améliorations générales sur la stabilité du système » sans toutefois les détailler davantage.

Comme toujours, pour télécharger la mise à jour de la Nintendo Switch en version 12.1.0, il suffit de se rendre dans les paramètres de la console, puis dans l’onglet console et de choisir l’option « Mise à jour de la console ».