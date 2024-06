Déjà commercialisé en Chine, le nouveau Nio ES8 (EL8) continue son déploiement en Europe, notamment en Allemagne et dans les pays scandinaves. Ce rival de la Tesla Model X démarrera ses livraisons sur le Vieux Continent au mois de septembre prochain.

Encore méconnu en France, Nio est déjà bien implanté dans son pays natal, la Chine, depuis sa création en 2014. Mais la firme veut également s’offrir une place de choix en Europe au cours des prochaines années.

Un nouvel arrivant, ou presque, sur le Vieux Continent

En fait, l’entreprise est déjà présente chez nous avec certains modèles, dont les berlines ET5 et ET7, mais également avec l’EC7 dévoilé à la fin de l’année 2022. Mais ce n’est pas tout, car un autre véhicule est déjà vendu sur le continent, mais seulement en Norvège pour le moment. Il s’agit de l’ES8, qui prend la forme d’un grand SUV rival de la Tesla Model X. L’ES8 avait d’ailleurs été au cœur d’un procès avec Audi, en raison de son nom jugé problématique par la marque allemande.

Le constructeur allemand avait finalement gagné la bataille judiciaire, obligeant son rival chinois à renommer son véhicule EL8 sur le reste des marchés européens où il sera vendu. Et justement, on commence à en savoir un peu plus à ce sujet, comme l’indique le site américain Electrive. Le Nio ES8 (EL8) est désormais disponible à la commande dans plusieurs pays, à savoir l’Allemagne, la Suède, le Danemark ainsi que les Pays-Bas. En revanche, aucune mention de la France pour le moment, alors que son rival Xpeng vient d’arriver chez nous depuis peu avec son G9.

Le nouveau Nio EL8 reste très proche de la version chinoise : il affiche des dimensions très généreuses avec une longueur de 5,10 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,75 mètre de haut. De quoi également rivaliser frontalement avec le nouveau Peugeot e-5008 qui vient d’officialiser ses tarifs. À son bord, le SUV électrique chinois, qui affiche un Cx (coefficient de traînée) de 0,25 peut accueillir jusqu’à six passagers. À noter que la version la plus haut de gamme est également dotée d’un compartiment qui permet de conserver les aliments au frais ou de les maintenir au chaud.

Le volume de coffre est quant à lui compris entre 265 et 810 litres, ce qui n’est pas énorme par rapport à certains de ses concurrents. La part belle est également laissée à la technologie, puisque le conducteur profite d’un combiné numérique de 16,3 pouces, associé à un écran tactile de 12,8 pouces. Le tout est complété par un écran de 6,6 pouces à l’arrière également. L’assistance vocale NOMI Halo a également été améliorée sur cette nouvelle version destinée au marché européen, avec l’intégration de certaines fonctions propres à ChatGPT.

Pas de bonus écologique pour le SUV

Ce nouvel arrivant dans le catalogue européen de Nio repose sur la plateforme NT2.0 partagée avec l’ET7, et il se décline avec deux batteries affichant une capacité de 75 ou 100 kWh. L’autonomie est affichée entre 390 et 510 kilomètres selon le cycle européen WLTP, et la recharge se fait à une puissance comprise entre 124 et 240 kW en courant continu selon les versions. Ainsi, seulement 20 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 % sur la variante la plus haut de gamme.

L’échange de batterie est également proposé sur le SUV, comme sur toutes les autres voitures du catalogue de la marque. De quoi « recharger » le véhicule en 3 minutes top chrono.

En courant alternatif, le dernier-né de Nio peut encaisser une puissance maximale de 11 kW. En termes de performances, le nouveau Nio EL8 affiche une puissance de 480 kW, ce qui équivaut à 652 chevaux, répartis entre deux moteurs, soit un sur chaque essieu. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,1 secondes seulement, malgré un poids de 2,5 tonnes.