L’IFA 2019 a aussi été l’occasion pour HMD de présenter de nouveaux feature phones qui seront lancés en Europe : les Nokia 2720 Flip et Nokia 800 Tough.

Nokia aime rappeler qu’il est le premier acteur du marché sur les feature phones. Ainsi, à l’IFA 2019, la marque finlandaise à présenter deux smartphones, les Nokia 6.2 et 7.2, mais aussi des nouveaux feature phones dont le Nokia 2720 Flip avec une interface KaiOS.

Il s’agit là d’un téléphone à clapet doté de deux petits écrans. La dalle à l’intérieur a une diagonale de 2,8 pouces contre 1,3 pouce pour celle à l’extérieur. Point intéressant : Google Assistant ainsi que Facebook et WhatsApp sont préinstallés sur l’appareil. Sur le plan technique, on note la présence d’un Snapdragon 205 accompagné de 512 Mo de RAM et de 4 Go de stockage (extensible).

L’appareil photo a une définition de 2 mégapixels quand la batterie amovible repose sur une capacité de 1500 mAh. Le Nokia 2720 Flip se dote aussi d’un bouton supplémentaire qui permet d’appeler rapidement un numéro d’urgence paramétré par l’utilisateur en cas de danger.

Le Nokia 2720 Flip sera disponible en Europe à 89 euros en septembre.

Nokia 800 Tough

Un autre feature phone a été annoncé pour l’Europe par la marque : le Nokia 800 Tough. Il s’agit là d’un téléphone robuste orienté surtout pour les professionnels travaillant en extérieur. Certifié IP68, l’appareil voit aussi l’ensemble de ses connectiques recouvertes pour des caches pour encore mieux les protéger.

Le Nokia 800 Tough arrive en Europe en octobre au prix de 109 euros.