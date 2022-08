Nothing phone (1) : on s’en doutait, il va falloir se montrer patient pour Android 13

Le fondateur de Nothing, Carl Pei, s’était montré très évasif quant au calendrier de déploiement d’Android 13 relatif au phone (1). L’intéressé a cependant donné des précisions à Android Authority. Spoiler : la MAJ ne débarquera pas avant 2023.

Le 17 août dernier, notre collègue de Numerama, Nicolas Lellouche, avait interpellé Carl Pei (fondateur de Nothing) sur Twitter au sujet du suivi logiciel du phone (1). Plus précisément, avait été demandé quand est-ce qu’Android 13 serait déployé sur le tout premier téléphone de la marque, alors que les Google Pixel commencent déjà à en profiter.

À cette question, Carl Peil s’était montré plus qu’évasif, au point de botter en touche. « Un produit ne se résume pas à ses spécifications, ses caractéristiques et ses numéros de version. », avait-il alors écrit, sans que l’on n’en sache plus à ce sujet. Quelques jours plus tard, l’intéressé remet le sujet sur la table via une sortie médiatique plus structurée.

Le cofondateur de OnePlus a clarifié la situation auprès d’Android Authority via une déclaration officielle. Selon lui, « Android 13 sera lancé dans le courant du premier semestre 2023 pour les utilisateurs du phone (1) », peut-on lire. D’ici là, l’accent sera mis sur la mise à niveau logicielle de Nothing OS, comme l’entreprise a déjà pu le faire à trois reprises depuis le lancement du téléphone.

While we are working around the clock, we won't rush on updates at the expense of user experience. This also applies to Nothing OS based on Android 13 where we aim to ship a beta version by the end of the year, with a full release in early 2023.

— Carl Pei (@getpeid) August 24, 2022