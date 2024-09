Le Nothing Phone (2a) Plus dévoile enfin son prix en euros

Le Nothing Phone 3 ne sera pas lancé avant 2025, et pour nous faire patienter le constructeur lance un Phone (2a) Plus, une version boosté de son (2a). Après son officialisation, nous avons enfin son prix.

Officialisé le 31 juillet, le Nothing Phone (2a) Plus est une évolution du Phone (2A). Un de ses rôles est entre autres de nous faire patienter, après que le CEO de la marque ait confirmé que le Phone 3 sera lancé en 2024.

Un smartphone avec des plus

Le Nothing (2a) Plus se démarque principalement de son prédécesseur par son design et sa puissance. Ainsi, esthétiquement, le design est rigoureusement identique, et les dimensions le sont également.

La seule marque différenciatrice se situe sous la surface transparente au dos, avec des arabesques dont la finition est ici en métal, avec une conception en anneaux symétriquement apposés en fines couches, qui crée un effet de stries à la surface.

L’image partagée par Nothing pour officialiser le Phone (2a) Plus // Source : Nothing

Les autres changements se situent au niveau de la fiche technique. Non pas l’écran, qui reste un AMOLED, mais plutôt le processeur, qui est un Mediatek Dimensity 7350 Pro 5G customisé pour Nothing.

Le constructeur annonce un gain de performances de 10 %. Pour la 3D, c’est un GPU Mali G610 customisé à 1,3 GHz qui vient à la rescousse, Nothing annonçant un gain de performance de 33 %.

Des évolutions limitées finalement, surtout que la partie photo ne change presque pas. Seule la caméra selfie passe à 32 Mpx et devient capable de filmer en 4K.

Pour ces évolutions, le Nothing Phone (2a) Plus sera facturé 449 euros, avec une version unique 12 Go de RAM + 256 Go d’espace de stockage.