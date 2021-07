Nvidia met à disposition ses premiers pilotes graphiques certifiés Windows 11 : voici où les télécharger

Si vous aviez quelques incertitudes sur le fonctionnement de Windows 11 avec vos jeux, voilà ce qui devrait vous rassurer.

Si vous comptiez passer à Windows 11 Beta Insider avant la mise à disposition de la version finale, voici un argument supplémentaire. Nvidia vient de proposer son nouveau pilote graphique pour ses cartes graphiques GeForce. Le programme apporte non seulement un support DLSS optimisé, mais aussi pour la première fois un support pour le nouveau système d’exploitation Windows 11.

Des optimisations et le support officiel de Windows 11

Cette dernière mise à jour du pilote GeForce Game Ready porte le numéro de version à 471.41. Alors que les pilotes précédents ne prennent officiellement en charge que Windows 10 et les systèmes d’exploitation plus anciens, la version mise à jour peut être utilisée avec Windows 11.

De plus, ce pilote fournit quelques optimisations. Le support DLSS pour Red Dead Redemption 2 devrait offrir jusqu’à 45 % de performances en plus. Au total, 13 titres supplémentaires reçoivent des profils GeForce Experience pré-configurés. Les profils sont basés sur le matériel utilisé et devraient garantir une expérience de jeu optimisée.

Vous pourrez télécharger le dernier pilote GeForce Game Ready sur ce lien.

Pour l’heure, une version de Windows 11 peut déjà être testée sur le canal Dev, mais la première Beta ne devrait plus tarder.