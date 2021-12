GeForce Now veut transformer le MacBook Pro M1 Max en machine de guerre gaming

Avec sa dernière mise à jour en cours de déploiement, Nvidia ajoute de nouvelles fonctionnalités à son application GeForce Now, notamment pour le streaming sur les derniers MacBook d'Apple.

On n’a cessé de vanter la puissance des derniers MacBook Pro annoncés par Apple cet automne et équipés des puces M1 Pro et M1 Max. Des monstres de technologie et de possibilités qui peuvent tout faire… sauf véritablement jouer à des jeux vidéo ambitieux. La faute à un manque d’appétence pour le sujet il y a quelques années de la part de développeurs qui sont trop peu nombreux à proposer des titres et notamment parmi les derniers blockbusters.

Pour pallier ce manque, il y a évidemment les services de cloud gaming. Du Xbox Cloud Gaming désormais disponible sur Mac à Google Stadia en passant par GeForce Now, ce sont les partenaires tiers qui permettent aux joueurs ayant un MacBook, Mac mini ou iMac d’en profiter. Nvidia l’a bien compris et consacre une partie de la dernière mise à jour de l’application GeForce Now aux appareils à la pomme.

Des joueurs PC déguisés en utilisateurs Mac

La version 2.0.36 est en cours de déploiement et elle vise tout simplement à améliorer la qualité du streaming sur Mac. Sont concernés les détenteurs de MacBook Pro avec puce M1 Max. Cela va notamment permettre d’avoir un ratio d’affichage bien meilleur, en partie en gérant sans doute mieux la fameuse encoche apparue cette année. Apple a d’ailleurs déployé également sa mise à jour macOS 12.1 pour ajuster l’affichage autour de la zone, même si ce sont les développeurs qui ont liberté de gérer ce point comme ils le sentent pour leurs applications.

GeForce Now continue donc d’être compatible sur Mac, même avec sa dernière offre d’abonnement GeForce RTX 3080 qui fait feu de tous bois en matière de qualité de la proposition. La mise à jour offre même le jeu en 1600p au MacBook Air M1 de l’an dernier ou à tout propriétaire MacBook Pro, à condition d’être abonné à l’offre RTX 3080. De quoi faire des utilisateurs de MacBook de valeureux joueurs PC sans changer de machine, avec accès au très large catalogue de la plateforme de cloud gaming.

Mais les améliorations sur Mac ne sont pas les seuls ajouts de cette v2.0.36. Nvidia ajoute également une nouvelle fonction pour lier plus facilement ses comptes Nvidia et Ubisoft afin de lancer plus rapidement les jeux du client Ubisoft Connect. Le tout devient automatisé et donc plus rapide au lancement de GeForce Now sur n’importe quel support. Plus besoin d’en passer par le processus de connexion, il suffit d’aller lancer le jeu Ubisoft désiré et tout se faire rapidement.

