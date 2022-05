C’est une belle moisson de jeux qui sera arrivée sur GeForce Now en mai. Après les jeux Star Wars d’EA, Vampire : The Masquerade - Swansong ou encore Evil Dead. Le mois se termine avec 11 titres ajoutés à la plateforme de cloud gaming dont The King of Fighters XV ou encore Roller Champions.

Après avoir dépassé la barre de 1300 jeux la semaine passée, GeForce Now n’en finit plus d’ajouter des titres au catalogue de sa plateforme de cloud gaming. Pour boucler le mois de mai, 11 nouveaux jeux peuvent être joués partout où le service est accessible.

Dernière ligne droite à roulettes ou à coups de gnons

Pour la dernière semaine de mai, Nvidia a fait feu de tous bois pour sa plateforme. GeForce Now déroule le tapis rouge à Roller Champions, le jeu free-to-play d’Ubisoft, entre la course à rollers et le Quidditch d’Harry Potter. Par équipe, vous devez être le trio qui marque le plus de points en lançant la balle dans un anneau. Tous les coups sont permis tant que ça roule.

Déjà aperçu sur consoles, Raji : An Ancient Epic est désormais disponible sur Steam et l’Epic Games Store, et donc sur GeForce Now pour être joué partout. Ne manquez pas ce jeu d’action-aventure magnifique qui raconte l’histoire de Raji, jeune fille dans l’Inde ancienne. Elle est l’élue des divinités pour vaincre un envahisseur démoniaque.

The King of Fighters XV vient aussi proposer un nouveau jeu de combat de la saga créée par SNK. Cet opus, le premier depuis six ans, réunit à nouveau les plus grands combattants.

Déjà disponible sur GeForce Now, Vampire : The Masquerade – Swansong vous permet d’incarner à tour de rôle trois personnages avec des pouvoirs particuliers qui doivent vous aider à résoudre une enquête après un événement qui a chamboulé la ville de Boston. Un jeu de rôle narratif dans l’univers des vampires avec de multiples fins.

Si vous aimez avoir peur, le début du mois a vu arriver un grand classique du cinéma d’horreur adapté sur consoles et PC, Evil Dead : The game. Les codes de la saga créée par Sam Raimi sont repris avec du gore et de l’humour noir. Mais c’est un scénario tout nouveau qui s’offre aux joueurs en solo ou en coop jusqu’à 4 en ligne. Vous devez toujours autant stopper des hordes de démons dans les pas d’Ash Williams, incarné par l’acteur d’origine, Bruce Campbell. À vous les tronçonneuses, les fusils de chasse et la vingtaine d’autres armes qui vont permettre de progresser.

L’étonnant Trek to Yomi fait partie des nouveautés de mai. L’étonnant hommage au cinéma japonais en noir et blanc de Kurosawa atterrit aussi sur le service de cloud gaming pour faire le bonheur des joueurs, quel que soit le support de jeu.

Du mieux pour les PC et les Mac

Parallèlement à son habituelle liste du jeudi concernant les ajouts au catalogue GeForce Now, Nvidia a également fait une annonce mise à jour. Jusque-là réservé à la Nvidia Shield, le streaming en 4K est désormais disponible également sur PC et Mac pour la plateforme de cloud gaming. À condition évidemment d’être titulaire d’un abonnement RTX3080.

Le streaming en 120 Hz débarque aussi sur davantage de smartphones.

Les jeux ajoutés en mai à GeForce Now :

À compter du 26 mai :

Le 19 mai :

DEADCRAFT (nouvelle sortie sur Steam)

(nouvelle sortie sur Steam) Old World (nouvelle sortie sur Steam)

(nouvelle sortie sur Steam) Vampire : The Masquerade Swansong (nouvelle sortie sur Epic Games Store)

(nouvelle sortie sur Epic Games Store) Dolmen (nouvelle sortie sur Steam, 20 mai)

(nouvelle sortie sur Steam, 20 mai) Trigon : Space Story (Epic Games Store)

Le 12 mai :

Achilles : Legends Untold (nouvelle sortie sur Steam)

(nouvelle sortie sur Steam) Brigandine The Legend of Runersia (nouvelle sortie sur Steam)

Neptunia x SENRAN KAGURA : Ninja Wars (nouvelle sortie sur Steam )

(nouvelle sortie sur ) Songs of Conquest (nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store)

(nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) Cepheus Protocol Anthology (nouvelle sortie sur Steam , 13 mai)

(nouvelle sortie sur , 13 mai) Evil Dead: The Game (nouvelle sortie sur Epic Games Store , 13 mai)

, 13 mai) Pogostuck : Rage With Your Friends (Steam)

(Steam) Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

Le 5 mai :

